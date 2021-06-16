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بالفيديو.. استشارية: لقاح كورونا يقلل دخول المصابين للعناية بنسبة 96%

منذ 22 دقيقة
1446
بالفيديو.. استشارية: لقاح كورونا يقلل دخول المصابين للعناية بنسبة 96%

الرياض (صدى):
كشفت استشارية مكافحة العدوى الدكتور مها العلاوي أن وزارة الصحة العامة البريطانية وجدت بأن المصابين بالسلالة المتحور ممن أحذو اللقاح هم أقل عرضة لدخول العناية المركزة بنسبة 96%.

وقالت الاستشارية العلاوي لقناة " الإخبارية " أن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، وحتى في حالة الإصابة يساعد المصابين على عدم الاحتياج إلى العناية المركزة.

وأكدت على ضرورة أخذ اللقاح والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة حتى الآن، عبر ما يزيد عن 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق البلاد.

وزارة الصحة
كورونا
مكافحة العدوى
العناية المركزة
لقاح كورونا
الإجراءات الاحترازية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
إمرأة سنعة تغار على فلذات كبدها
fares
نسال الله السلامة والعافية
صمت
عقبال رهف وامل الشهراني وهند القحطاني الله يشردهم ويضيعهم من تركت دار السلام وراحت دار الكافر الله يردهم الا جثث هامده استغفر الله
قرم
الله يشفيك يا طمبكجي.
أم سكر
كان الله في عون والديها و أخواتها و أخوانها . قبل ما تنتحر سامحها الله نحرت أهلها . ياريت شبابنا و بناتنا قبل أن...

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