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فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو)

منذ 23 دقيقة
2835
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فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو)

خاص (صدى):
فضح مقطع فيديو الطريقة التي يتعامل بها الشاب الهارب في كندا فيصل بن ناصر مع الفتيات السعوديات اللاتي يحثهن على الهرب من المملكة تحت زريعة الحصول على الحرية.

وقال ناصر في بث مباشر مع إحدى الفتيات الهاربات إلى لندن إنها ليست زوجته وإنما يتعامل معها من باب ما ملكة يمينه، لترد الفتاة إنها مثل زوجته، في مشهد يوثق العلاقة المريبة وما يحدث مع الفتيات الهاربات بعد تشجيعهم على الهرب.

ولم يكن هذا المشهد الأخير من الفضائح التي تورط فيها الهارب فيصل الذي ثبت تورطه في العمل لصالح مخابرات إحدى الدول، بل أطلق أمس شائعة "انتحار الفتاة السعودية هدى العمري" والتي عانت من التشرد في شوارع لندن بعد هروبها وتخلي الجميع عنها.

وظهر الفيصل في العديد من المشاهد وهو يتعاطى المخدرات وبجانبه العديد من الفتيات، ويطالبهن زوراً بالحديث عن تجاربهم خارج المملكة والحرية المزيفة التي حصلوا عليها.

كندا
سعوديات
فتيات
ملك

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 584
منذ 17 دقيقة
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها
مغابش
مغابش عدد التعليقات : 460
منذ 6 دقائق
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
fares
fares عدد التعليقات : 3025
منذ دقيقة
والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته

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أحدث التعليقات

fares
والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته
مغابش
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك
خونة للمسلمين كلهم ذاك العربيد
لا يهمونك انا مجنونك
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها
فتى الجنوب
سلمان العوده

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