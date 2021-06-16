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منتحل شخصية جستنيه يحاول إيقاعه في خلاف مع الأسطورة سامي الجابر

منذ 21 دقيقة
1940
منتحل شخصية جستنيه يحاول إيقاعه في خلاف مع الأسطورة سامي الجابر

نواف السالم (صدى):
تبرأ الناقد الرياضي عدنان جستنيه، من خاطرة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملت اسقاطات على الأسطورة السعودية ولاعب المنتخب الوطني ورئيس ولاعب نادي الهلال السابق، سامي الجابر، مؤكدًا أن صاحب التغريدة المتداولة انتحل شخصيته.

وحاول أحد الحسابات عبر موقع "تويتر" نشر تغريدة وهمية تحمل اسم عدنان جستنيه وتتضمن هجوم وإسقاطات متعددة على الأسطورة سامي الجابر، في محاولة لإيقاع جستنيه في أزمة.

وكتب عدنان جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "‏ليس لي اي علاقة جملة وتفصيلاً بالتغريدة المنشورة أدناه وكاتبها منتحل اسمي وحسابي،، للعلم جرى نشره"، نافيًا أي صلة بينه وبين تلك التغريدة.

وأضاف الناقد الرياضي، قائلًا: "‏هذا الشخص منتحل حسابي ولا دخل لي بتاتاً بماهو مكتوب فهذه الخاطرة ليس لي اي علاقة بها شكلاً ومضمونا. للعلم جرى نشره"، ليطالب "جستنيه" ناشطًا أعاد نشر التغريدة بحذفها؛ حيث قال:" ‏ابو عدي  لم اكتب هذه الخاطرة ارجو حذفها مع خالص الشكر والتقدير"؛ ليتفاعل معه الكثيرون وقال أحد المغردين أنه قام بعمل بلاغ وحظر لذلك الحساب الذي انتحل شخصيته.

 

سامي الجابر
عدنان جستنيه
انتحال شخصية

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
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