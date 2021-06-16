واتساب يطلق ميزة جديدة تُسهل العثور على الملصقات

وكالات (صدى):
أعلنت شركة تطبيق التراسل الشهير واتساب، التابع لـ فيسبوك، عن إطلاق ميزة جديدة تُسهل العثور على الملصقات الخاصة بالتطبيق.
وذكرت الشركة أنه عند كتابة كلمة معينة أو رمز تعبيري يعكس إحدى الملصقات في مكتبة الملصقات الخاصة بمستخدمي نظام iOS، سيقوم واتساب بتحريك زر الملصق لتنبيه المستخدم بأنه تم العثور على ملصق.
وستتيح ميزة البحث الجديدة بمكتبة الملصقات لمستخدمي واتساب على هواتف آيفون، الاختيار من بين الملصقات في نتائج البحث وإرسالها بسرعة وبسهولة في الدردشة.
سيتعين على المستخدم فقط كتابة الكلمة التي تشير للملصق، ثم النقر فوق أيقونة الملصقات وستعرض ميزة البحث في ملصقات واتساب العناصر ذات الصلة من الكلمة المكتوبة.
وسيحصل مستخدمو النسخة التجريبية من واتساب على نظام التشغيل iOS، على ميزة البحث عن الملصقات ضمن الإصدار الذي يحمل الرقم 2.21.120.9، حيث سيتم طرح الميزة لمستخدمين محددين فقط.