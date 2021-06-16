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بالصور.. بيجو 508 موديل 2022 تخطف الأنظار في المملكة

منذ ساعة
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بالصور.. بيجو 508 موديل 2022 تخطف الأنظار في المملكة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت سيارة بيجو من طراز 508 موديل 2022 ، في المملكة بتصميم خارجي وداخلي غير تقليدي، وخيارات المحرك القوية لتوفير تجربة قيادة ممتعة، ومزايا سلامة بمستوى عالي ومتطور .

وتحصل السيارة بيجو 508 موديل 2022 السويدان، على قوتها من محركين، أولهما محرك 1.6 لتر تيربو يولد قوة 165 حصان و240 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل بقير اوتوماتيك بست سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ صرفية وقوده 14.6 كم/لتر، أما المحرك الاخر فيأتي بسعة 1.6 لتر تيربو أيضاً يولد قوة 217 حصان و300 نيوتن. متر من عزم الدوران، ويتصل بقير اوتوماتيك بثمان سرعات مع نظام دفع أمامي، وتبلغ صرفية وقوده 15.7 كم/لتر.

وجاء الشكل الخارجي للسيارة 508 موديل 2022 ، بخطوط منحوتة حادة وتصميم sportback الكوبية ذو الأربع أبواب، وفتحة سقف كبيرة مع حاجب شمس كهربائي، وأبواب من غير إطار تعطي الانطباع الرياضي ، مرايات خارجية يُمكن طيها كهربائياً، فضلًا عن مصابيح أمامية وخلفية ليد كاملة، الأمامية منها تُحاكي أنياب الأسد والخلفية ثلاثية الأبعاد ، مع مصابيح ضباب خلفية، وتتوفر السيارة بجنوط ألومنيوم بقياسات 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة.

وتشمل عدد من وسائل الأمان أهمها 6 وسائد هوائية ، و نظام التحكم الالكتروني بالثبات ، و نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات ، و 4 حساسات ركن امامية و4 خلفية ، و كاميرتان رؤية محيطية 360 درجة ، ومكابح الركن الكهربائي، وسعر الفئة الأولى : الور سبورت بسعر 132,250 ريال، بينما الفئة الثانية : جي تي بسعر 149,500 ريال.

سيارات
السوق السعودي للسيارات
بيجو 508

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