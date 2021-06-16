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تحذيرات من فيروس مميت يصيب الكلاب

منذ ساعة
1612
تحذيرات من فيروس مميت يصيب الكلاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تضاعفت عدد الحالات المصابة بفيروس بارفور القاتل للكلاب في بريطانيا خلال الأعوام الماضية؛ حيث سجلت 60 عيادة بيطرية 89 حالة مرضية للكلاب بزيادة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي كانت تبلغ وقتها 49 حالة فقط.

وشددت الحكومة البريطانية، على المالكين للكلاب سرعة تطعيمهم والتعامل معهم بحرص، بعد زيادة العدد ووفاة بعضهم متأثرا بإصابته بالفيروس، فيما صرحت ستيفاني ويلكينز، صاحبة الكلب كوبر، البالغة من العمر 34 عامًا، إن فيروس بارفو حشرة قاتلة في المعدة تهاجم الجهاز الهضمي والجهاز المناعي في الكلاب، وتمنعها من امتصاص العناصر الغذائية الحيوية.

ومن المنتظر أن تحصل الكلاب على لقاحها الأول ضد فيروس بارفو عندما يكون عمرها بين ستة وثمانية أسابيع ، وتتلقى جرعة ثانية بعد أقل من شهر، ويمكن أن يشمل العلاج المبكر القطرات الوريدية لعلاج الصدمة والجفاف، والأدوية المضادة للغثيان والعلاج الفيروسي المتخصص للغاية.

بريطانيا
الكلاب
فيروس بارفور

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