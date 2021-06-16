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وظائف شاغرة في شركة المراعي

منذ 57 دقيقة
1845
وظائف شاغرة في شركة المراعي

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق بالرياض والخرج وحفر الباطن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة المخاطر بالرياض: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (المالية، إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، إدارة المخاطر) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المخاطر.

وأشارت إلى أن الوظائف تتضمن: مستشار قانوني أول بالرياض: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن فني محاسبة بحفر الباطن: درجة الدبلوم فأعلى في تخصص المحاسبة، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذو صلة، إلى جانب أخصائي تشغيل النظم بالخرج، ومسؤول محاسبة بالرياض.

وقالت الشركة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال موقع شركة المراعي للتوظيف .

 

وظائف
الخرج
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