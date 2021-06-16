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الفيحاء يقرر الإبقاء على اللاعب الغاني " أوسو "

منذ 42 دقيقة
1763
الفيحاء يقرر الإبقاء على اللاعب الغاني " أوسو "

ماجد محمد (صدى):
قررت إدارة نادي الفيحاء، الإبقاء على اللاعب الغاني الدولي صمويل أوسو فقط، من بين كل اللاعبين الأجانب الذين مثلوا الفريق في رحلة العودة مجدداً إلى دوري المحترفين.

وكشفت مصادر أن إدارة النادي وقّعت عقوداً قصيرة الأمد مع عدد من اللاعبين الأجانب والمحليين حينما هبط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وأضافت أن التركيز كان على الأسماء التي يمكن أن تساعد الفريق على الصعود سريعاً لدوري المحترفين بعد أن هبط بشكل مفاجئ من بطولة دوري الموسم قبل المنصرم إثر الخسارة من التعاون في اللحظات الأخيرة من المباراة الحاسمة التي تحدد من خلالها ثالث الهابطين حينها.

 

دوري المحترفين
الفيحاء
اللاعبين الأجانب
أوسو
صمويل أوسو

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