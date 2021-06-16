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"الشريف" لادارة الشؤون القانونية بطبي فيصل

منذ 5 ساعات
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"الشريف" لادارة الشؤون القانونية بطبي فيصل

عبدالله الغامدي (صدى):
كلف مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الأخصائي أول مبارك راشد اليامي الأستاذ هاني الشريف بالعمل بإدارة الشئون القانونية بالمجمع .

وقد كان الشريف يعمل بإدارة المدراء المناوبين بعد أن إنتقل إليها من إدارة العلاقات العامه والإعلام ويعتبر الشريف من الكوادر الوطنية النشيطة التي تعمل على خدمة المريض والجدير بالذكر بأن الشريف شغل منصب مشرف النقل الإسعافي بادارة الطوارئ والازمات بصحة الباحة ونائباً لمدير قسم الإعلام ومشرفاً على الإعلام المرئي بإدارة العلاقات العامه والإعلام بصحة الباحة .

وصحيفة " صدى " تهنئ الزميل هاني الشريف وتتمنى له التوفيق في موقعه الجديد .

الطائف
الشريف
مجمع الملك فيصل الطبي
الشئون القانونية

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