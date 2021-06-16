نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

منذ 9 ساعات
1574
أكثر من 100 ممارس صحي مستفيد من دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية بصحة الشرقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
قامت صحة الشرقية بتدريب أكثر من 100 ممارس صحي عبر دورة الإستجابة للطوارئ الإشعاعية التي نظمتها بالتعاون مع قسم الحماية من الإشعاع، كما نفّذت العديد من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الصحية حيث تم تدريب ١٠٠٠ ممارس صحي على مستوى مستشفيات المنطقة الشرقية عبر دورة خيمة التطهير الكيميائي ،وعمل ٤ دورات إسعافات أولية جراء الحوادث المرورية و تدريب 100رجل أمن من منسوبي وزارة الداخلية ، وكذلك تدريب قرابة 300 شخص من مختلف أفراد المجتمع عبر فعاليات الأيام العالمية .

وأوضحت صحة الشرقية أن إدارة الطوارى والأزمات تعمل على تشغيل وحدات التخطيط والاستعداد للطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتحديث خطط الطوارئ حيث تم تنفيذ ٣٣ فرضية لفشل الغازات الطبية إضافةً إلى تقييم ٣٣ فرضية عبر الزيارات الميدانية للمنشأت الصحية

 

 

المنطقة الشرقية
صحة الشرقية
ممارس صحي
دورة الإستجابة للطوارئ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔
زائر
هو سلمان أوسليمان العوده ؟
خبير زمانه
لبس المراءه الملابس الساترة وعدم التعري يوقف التحرش والتعري ولبس الاغراء هو من اسباب التحرش
د محمد ماجد بخش
إمرأة سنعة تغار على فلذات كبدها
fares
نسال الله السلامة والعافية

أخر الأخبار

منتحل شخصية جستنيه يحاول إيقاعه في خلاف مع الأسطورة سامي الجابر
منتحل شخصية جستنيه يحاول إيقاعه في خلاف مع الأسطورة سامي الجابر
منذ 20 دقيقة 1916
لقطات لسفينة مكافحة الانسكابات الزيتية التي وصلت إلى جدة
لقطات لسفينة مكافحة الانسكابات الزيتية التي وصلت إلى جدة
منذ 26 دقيقة 1549
بالفيديو.. استشارية: لقاح كورونا يقلل دخول المصابين للعناية بنسبة 96%
بالفيديو.. استشارية: لقاح كورونا يقلل دخول المصابين للعناية بنسبة 96%
منذ 46 دقيقة 1758
واتساب يطلق ميزة جديدة تُسهل العثور على الملصقات
واتساب يطلق ميزة جديدة تُسهل العثور على الملصقات
منذ 55 دقيقة 1826
بالصور.. بيجو 508 موديل 2022 تخطف الأنظار في المملكة
بالصور.. بيجو 508 موديل 2022 تخطف الأنظار في المملكة
منذ ساعة 1613
الفيحاء يقرر الإبقاء على اللاعب الغاني " أوسو "
الفيحاء يقرر الإبقاء على اللاعب الغاني " أوسو "
منذ ساعة 1913
تحذيرات من فيروس مميت يصيب الكلاب
تحذيرات من فيروس مميت يصيب الكلاب
منذ ساعة 1609
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة في شركة المراعي
منذ ساعة 2022
غياب قطار المشاعر المقدسة عن موسم حج هذا العام
غياب قطار المشاعر المقدسة عن موسم حج هذا العام
منذ ساعة 2229
البنك المركزي يحصل على جائزة التأثير العالمية
البنك المركزي يحصل على جائزة التأثير العالمية
منذ ساعة 1763