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الصحة: بخاخ حساسية الصدر لا يعتبر من موانع تلقى اللقاح

منذ ساعتين
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الصحة: بخاخ حساسية الصدر لا يعتبر من موانع تلقى اللقاح

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، موقف الأشخاص المصابون بالأمراض الرئوية المزمنة، من تلقي لقاح كورونا.

وذكرت الوزارة أن الأشخاص المصابون بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة على أن بخاخ حساسية الصدر لا يعتبر من موانع تلقى اللقاح.

وكانت " صدى " قد أشارت إلى أن وزارة الصحة، أعلنت عن إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا في المملكة  حتى الآن، عبر ما يزيد عن 587 موقعاً للتطعيم في كافة مناطق البلاد.

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الصحة
كورونا
لقاح كورونا
بخاخ الصدر

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