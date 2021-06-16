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صورة نادرة لمسجد عبدالله بن العباس بالطائف قبل 100 عام
منذ 28 دقيقة
614
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الطائف
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مسجد عبدالله بن العباس
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