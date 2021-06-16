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الصحة تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح

منذ 53 دقيقة
1749
الصحة تُصدر دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح

الرياض (صدى):
أصدرت الصحة دليلاً توعوياً شاملاً عن النساء واللقاح تحت عنوان (لماذا يجب على النساء أخذ اللقاح) حيث يهدف للتوعية وتشجيع النساء على أخذ اللقاح، ويجيب عن أهم الاستفسارات والشائعات المتداولة ويتضمن الطرق السليمة والصحيحة لأخذ اللقاح .

وقد قامت الصحة بنشر الدليل عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية عش بصحة ، ويتناول الدليل عدداً من المواضيع المهمة لكل ماتحتاجه المرأة لأخذ اللقاح وعلاقته بالدورة الشهرية ، والخصوبة ، والحمل والرضاعة ، والتجميل ، وسرطان الثدي ، كورونا وتكيس المبايض ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط .

وتأتي هذه الخطوة تواصلاً للحملة التوعوية ضد فيروس (كورونا) كوفيد 19، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء انتشار الفيروس تحت عنوان (الوقاية من كورونا)؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم ضد فيروس كورونا ، وإرشادهم إلى السلوكيات التوعوية السليمة، التي ستُسهم - بإذن الله - في الوقاية منه، والحد من انتشاره.

النساء
الصحة
كورونا
اللقاح
دليلاً توعوياً

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يازينهم
د محمد ماجد بخش
الميزانية قصرت في عمل الفستان - فقام المكلف بعمل الجيبون
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
د محمد ماجد بخش
ما لقوا في الورد عيب قالوا عنه أحمر الخدين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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