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الشؤون البلدية: 1.5% قيمة تأمين المباني السكنية من تكلفة الإنشاء

منذ 26 دقيقة
1547
الشؤون البلدية: 1.5% قيمة تأمين المباني السكنية من تكلفة الإنشاء

الرياض (صدى):
أوضحت وكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن تكلفة تأمين المباني السكنية المحددة ستكون 1.5 % من تكلفة إنشاء المبنى.

وقال حسن الحازمي المشرف العام على وكالة الأراضي ووكالة الشؤون الفنية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان موعد تطبيق كود البناء السعودي أن عدد المكاتب المرخص بتقديم خدمات النماذج الإنشائية الجديدة تصل إلى نحو 800 مكتب هندسي، وفقًا لـ "الأقتصادية".

وأشار إلى أن العمل جار أيضا على زيادة عدد المكاتب الهندسية والمقاولين المعتمدين بهدف تفعيل تطبيق كود البناء السكني في جميع مناطق المملكة.

ويذكر أن كود البناء السعودي للقطاع السكني جاء ليحد من وجود ما يسمى "فلل الكراتين"، ويصحح الأخطاء والتجاوزات المخالفة للأنظمة، التي تحصل في بعض المباني السكنية، حيث سيتم تطبيقه مطلع يوليو المقبل.

 

الشؤون البلدية
المباني السكنية
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
من امن العقوبة اساء الادب
dfs
ممكن معاها مشكلة نفسية بسبب العنوسة وتاخر الزواج حيث تشعر انها غير مرغوبة ومكروهة الله يشفيها ويصلح حالها ولو انها تصبر على ظروفها افضل...
د محمد ماجد بخش
رحم الله الكاتب وأحسن عزاء ذويه ومحبيه بصفة خاصة غادر معه يرحمه الله، قلمه -قلم الكاتب- فأحسن الله عزاء المفكرين فيهما
محمد
اذا ارتفع النفط زادوا البنزين علينا واذا نزل النفط زادوا الضرايب
برنس
وش عند التافه ذا

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