الإخوان الإرهابية تتبرأ من «أبو فنة» بعد الفيديو الفاضح

وكالات (صدى):
أصدر ما يسمى باتحاد علماء المسلمين، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بيانًا تبرأ فيه من وليد حداد الشهير بالاسم الحركي أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة، عضو الإخوان وحركة حماس، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو يمارس الرذيلة مع فتاة في تل أبيب.
وزعم عدم وجود صلة بينه وبين أبو فنة، قائلًا أنه "عضو في تنظيم الإخوان فقط وليس لنا علاقة به"، ليعلن بذلك تبرأه منه بعد الفيديو الفاضح الذي تم تداوله بشكل واسع.
وفي السياق نفسه، أعلنت حركة حماس والإخوان الإرهابية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة قطع العلاقات مع أبو مطيع أبو فنة، وإعفاءه من مهامه السابقة وتجريده من صلاحياته المسندة إليه بعد توجيهات الحرس الثوري الإيراني شديدة اللهجة لهم بذلك للتخلص من الفضيحة التي لحقت بهم.
وكانت صحيفة "صدى" قد انفردت بنشر تفاصيل الإطاحة بعضو حركة حماس أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة، بعد تسريب مقطع فيديو إباحي له مع إحدى الفتيات مجهولة الهوية في أحد فنادق تل أبيب؛ ليوجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني بضروره عزله.
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