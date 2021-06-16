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الإخوان الإرهابية تتبرأ من «أبو فنة» بعد الفيديو الفاضح

منذ 51 دقيقة
2127
الإخوان الإرهابية تتبرأ من «أبو فنة» بعد الفيديو الفاضح

وكالات (صدى):
أصدر ما يسمى باتحاد علماء المسلمين، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، بيانًا تبرأ فيه من وليد حداد الشهير بالاسم الحركي أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة، عضو الإخوان وحركة حماس، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو يمارس الرذيلة مع فتاة في تل أبيب.

وزعم عدم وجود صلة بينه وبين أبو فنة، قائلًا أنه "عضو في تنظيم الإخوان فقط وليس لنا علاقة به"، ليعلن بذلك تبرأه منه بعد الفيديو الفاضح الذي تم تداوله بشكل واسع.

وفي السياق نفسه، أعلنت حركة حماس والإخوان الإرهابية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة قطع العلاقات مع أبو مطيع أبو فنة، وإعفاءه من مهامه السابقة وتجريده من صلاحياته المسندة إليه بعد توجيهات الحرس الثوري الإيراني شديدة اللهجة لهم بذلك للتخلص من الفضيحة التي لحقت بهم.

وكانت صحيفة "صدى" قد انفردت بنشر تفاصيل الإطاحة بعضو حركة حماس أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة، بعد تسريب مقطع فيديو إباحي له مع إحدى الفتيات مجهولة الهوية في أحد فنادق تل أبيب؛ ليوجه قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني بضروره عزله.

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الإخوان
حركة حماس
الحرس الثوري
فيديو فاضح
أبو مطيع عبدالرحيم أبو فنة
فضيحة عضو حماس

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
من امن العقوبة اساء الادب
dfs
ممكن معاها مشكلة نفسية بسبب العنوسة وتاخر الزواج حيث تشعر انها غير مرغوبة ومكروهة الله يشفيها ويصلح حالها ولو انها تصبر على ظروفها افضل...
د محمد ماجد بخش
رحم الله الكاتب وأحسن عزاء ذويه ومحبيه بصفة خاصة غادر معه يرحمه الله، قلمه -قلم الكاتب- فأحسن الله عزاء المفكرين فيهما
محمد
اذا ارتفع النفط زادوا البنزين علينا واذا نزل النفط زادوا الضرايب
برنس
وش عند التافه ذا

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