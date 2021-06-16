خطوات تنظيف البوابة وعلبة البيئة في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن طرق تنظيف البوابة وعلبة البيئة بسيارتك، حيث أن "علبة البيئة" هي بداية شكمان السيارة وأول ما يتصل بوش السلندر وفى حالة وجود عطل به يؤدى إلى اختناق السيارة وخروج عوادم قوية.
ويمكن تنظيف البوابة بعد فكها من المحرك، حيث نضمن بذلك أن عملية تنظيف البوابة ستكون أكثر فاعلية وأكثر سهولة، لذلك يجب رش كمية مناسبة من المنظف باستخدام فرشاة طلاء صغيرة
كما يمكن بالضغط على دواسة الوقود ولا تحرك باي شكل من الأشكال صمام البوابة حتى لا يتطلب الأمر إعادة برمجة.
ومن أسباب إنارة مؤشر المحرك داخل "تابلو السيارة" هو أن "سنسور الأكسجين" او حساس قياس نسبة الأكسجين في العادم به مشاكل وفى العادة يتم تغييره، بعد سير السيارة حوالى 100 ألف كم، علما بأن وجود مشكلة في "سنسور الأكسجين" يتسبب في انخفاض كفاءة المحرك بنسبة كبيرة أثناء السير.