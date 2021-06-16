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الدموع الدموية من أعراض الإصابة بالسرطان

منذ ساعة
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الدموع الدموية من أعراض الإصابة بالسرطان

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، أن الدموع الدموية ، من أعراض الإصابة بالسرطان أو أمراض الكبد.

وقال مياسنيكوف في حديث تلفزيوني، إن هذه الحالة قد تكون من أعراض الإصابة بالسرطان، حيث تظهر هذه الدموع عند الإصابة بسرطان الغدة الدمعية.

وأضاف : وقد تكون الدموع الدموية إشارة إلى أمراض الكبد، حيث يحدث هذا الأمر المروع، عند حدوث خلل في عملية تخثر الدم لدى المصاب بمرض في الكبد، فيبدأ يذرف دموعا حمراء.

وهناك مرض آخر قد يسبب انهمار الدموع الحمراء عند النساء، هو التهاب بطانة الرحم، الذي هو مرض مزمن الذي يتميز بنمو نسيج بطانة الرحم وانتشاره إلى خارجه.

السرطان
الدموع
الدموع الدموية
سرطان الغدة الدمعية

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يازينهم
د محمد ماجد بخش
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الله المستعان
د محمد ماجد بخش
ما لقوا في الورد عيب قالوا عنه أحمر الخدين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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