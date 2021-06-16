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السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

منذ 47 دقيقة
1750
السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة

بيروت (صدى):
تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، من إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وكشفت المديرية، أنه بعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا من ضبط 37،2 كيلوجرامًا (حوالى ربع مليون حبة) كبتاغون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم، بينما معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة.

وأوضحت أنه تم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة؛ حيث تم توقيفهم واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها الموقوف الأول، الذي كلف الآخرين بالانتقال الى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاغون، ونقلها إلى بيروت.

لبنان
كبتاجون
حبوب مخدرة

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
خطاء غير مبرر،حتى ولو بالإمكان تبريرة..
قق
انت الى مفروض تتواصل مع الشرطه
ابو صالح
الحمدلله رب العالمين
لللل
اهم شي تشمين ريحة اباطك تبغينه ابو الاساطيل والملايين والسيارات يترك جميلات العالم جمالها بدون مكياج وميك اب من راسها الي رجولها ويناظر فيك...
لللل
وش المطلوب نقوم نبكي

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