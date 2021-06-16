نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة الكاتب سليمان الجمهور

منذ ساعة
2383
وفاة الكاتب سليمان الجمهور

الرياض (صدى):
توفي اليوم الأربعاء الإعلامي سليمان الجمهور عن عمر يناهز 60 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية تسببت في نقله للمستشفى.

ونعى ناشطون وكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب سليمان الجمهور، داعين أن يتغمده الله بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

واسرة "صدى" التي المها الخبر اذ تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد وتسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .

الجدير بالذكر أن الكاتب سليمان الجمهور من مواليد مدينة الرياض عام 1957م، وهو صحافي وكاتب في عدد من الصحف، ويعتبر من أشهر الصحفيين في المملكة، حيث عمل في العديد من الصحف السعودية والهيئات الحكومية.

الرياض
مواقع التواصل
وعكة صحية
صحافي
سليمان الجمهور

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13438
منذ 9 دقائق
رحم الله الكاتب وأحسن عزاء ذويه ومحبيه بصفة خاصة

غادر معه يرحمه الله، قلمه -قلم الكاتب- فأحسن الله عزاء المفكرين فيهما

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

faeiz1122
من امن العقوبة اساء الادب
dfs
ممكن معاها مشكلة نفسية بسبب العنوسة وتاخر الزواج حيث تشعر انها غير مرغوبة ومكروهة الله يشفيها ويصلح حالها ولو انها تصبر على ظروفها افضل...
د محمد ماجد بخش
رحم الله الكاتب وأحسن عزاء ذويه ومحبيه بصفة خاصة غادر معه يرحمه الله، قلمه -قلم الكاتب- فأحسن الله عزاء المفكرين فيهما
محمد
اذا ارتفع النفط زادوا البنزين علينا واذا نزل النفط زادوا الضرايب
برنس
وش عند التافه ذا

أخر الأخبار

بالفيديو.. طبيب تغذية يكشف الفروق بين اللحوم الطبيعية والمصنعة في المختبرات
بالفيديو.. طبيب تغذية يكشف الفروق بين اللحوم الطبيعية والمصنعة في المختبرات
منذ 15 دقيقة 1343
الشؤون البلدية: 1.5% قيمة تأمين المباني السكنية من تكلفة الإنشاء
الشؤون البلدية: 1.5% قيمة تأمين المباني السكنية من تكلفة الإنشاء
منذ 25 دقيقة 1545
الإخوان الإرهابية تتبرأ من «أبو فنة» بعد الفيديو الفاضح
الإخوان الإرهابية تتبرأ من «أبو فنة» بعد الفيديو الفاضح
منذ 51 دقيقة 2125
وفاة الكاتب سليمان الجمهور
وفاة الكاتب سليمان الجمهور
منذ ساعة 2383
الدموع الدموية من أعراض الإصابة بالسرطان
الدموع الدموية من أعراض الإصابة بالسرطان
منذ ساعة 1685
خطوات تنظيف البوابة وعلبة البيئة في السيارة
خطوات تنظيف البوابة وعلبة البيئة في السيارة
منذ ساعة 1694
أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
منذ ساعة 1881
«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل
«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل
منذ ساعة 2130
السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة
السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة
منذ ساعة 2227
فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها في الرياض
فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها في الرياض
منذ ساعتين 2378