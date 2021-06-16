نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل

منذ 42 دقيقة
1783
«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن إجراءات التعامل مع مصاب فيروس كورونا المستجد المعزول في المنزل؛ حيث نصحت بالبقاء على مسافة آمنة منه وتجنب الاتصال الجسدي غير الضروري.

وأكدت الوزارة، على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع الشخص المصاب أو أدواته الشخصية كالأطباق، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية التي يستخدمها المصاب، لافتة إلى تطهير الأسطح التي تتم ملامستها كثيرًا مثل مفاتيح الأنوار ومقابض الأبواب وغسل اليدين وبعد لمس المريض أو أداوته أو طعامه لمدة لا تقل عن 40 ثانية.

وفي السياق نفسه، شددت وزارة الصحة على ضرورة توعية الأطفال بشأن سبل الوقاية وحمايتهم من انتقال العدوى وغسل الملابس وأغطية الفراش الخاصة بالمعزول أو بالماء الدافئ والمنظفات وتجفيفها.

وزارة الصحة
فيروس كورونا
العزل المنزلي
مصاب كورونا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
خطاء غير مبرر،حتى ولو بالإمكان تبريرة..
قق
انت الى مفروض تتواصل مع الشرطه
ابو صالح
الحمدلله رب العالمين
لللل
اهم شي تشمين ريحة اباطك تبغينه ابو الاساطيل والملايين والسيارات يترك جميلات العالم جمالها بدون مكياج وميك اب من راسها الي رجولها ويناظر فيك...
لللل
وش المطلوب نقوم نبكي

أخر الأخبار

أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
أمانة الرياض: إغلاق 191 مشتلاً لم تلتزم بالضوابط والتعليمات
منذ 21 دقيقة 1439
«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل
«الصحة» توضح إجراءات التعامل مع مصاب كورونا المعزول في المنزل
منذ 42 دقيقة 1783
السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة
السلطات اللبنانية تحبط تهريب 250 ألف حبة كبتاجون إلى المملكة
منذ 47 دقيقة 1742
فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها في الرياض
فتاة تتعرض للتعنيف من أسرتها في الرياض
منذ 51 دقيقة 1877
شمس الكويتية ترد على منتقديها : “احب البس ما مستور "
شمس الكويتية ترد على منتقديها : “احب البس ما مستور "
منذ 57 دقيقة 931
صورة نادرة للملك عبدالعزيز وعدد من أبنائه الأمراء
صورة نادرة للملك عبدالعزيز وعدد من أبنائه الأمراء
منذ ساعة 2024
محمد الصيرفي يظهر مع زوجته السابقة لأول مرة (صورة)
محمد الصيرفي يظهر مع زوجته السابقة لأول مرة (صورة)
منذ ساعة 1866
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم
منذ ساعة 2116
ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأعلى لها منذ عامين
ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأعلى لها منذ عامين
منذ ساعة 2216
وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
منذ ساعة 2180