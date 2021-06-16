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ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأعلى لها منذ عامين

منذ ساعة
2110
ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الأعلى لها منذ عامين

وكالات (صدى):
شهدت العقود الآجلة لأسعار النفط ارتفاعًا خلال جلسة صباح اليوم الأربعاء، لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ العاشر من أكتوبر 2018 وارتفاع عقود حام برنت للأعلى لها منذ 25 من أبريل 2019.

وصعدت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أغسطس المقبل 0.59% لتتداول عند 74.70 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.26 دولاراً للبرميل، كما أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.99 دولارًا للبرميل.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم يوليو القادم 0.43% لتتداول عند مستويات 72.76 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.45 دولارًا للبرميل، فيما استهلت العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 72.12 دولارًا للبرميل.

 

 

 

أسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129329
منذ 26 دقيقة
خير ان شاء الله ..
بومشعان
بومشعان عدد التعليقات : 2
منذ 14 دقيقة
أجل أبشروا بزيادة اسعار البنزين واذا ارتفع البنزين كل شي يزيد سعره هذا غير الضريبة
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50625
منذ 11 دقيقة
طيب المفروض ينزل سعر البنزين

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أحدث التعليقات

خالد
محمد نجيب رجل عسكري شريف ووطني غيور ..... غدر به الطاغوت الشيوعي جمال عبدالناصر لعنه الله
المحايد
لكن لماذا لم تعلنون عن موضوع توثيق البطولات . اعلام النصر يقول لا تكشفون المستور .
ابو عمار
طيب المفروض ينزل سعر البنزين
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
مبروك

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