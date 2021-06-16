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وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

منذ ساعة
2049
وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وتضمنت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير نمذجة معلومات البناء، مدير رأس المال وضمان المراجعة التجارية، أخصائي الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات.

كما تضمنت الوظائف : أخصائي أول الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات، مدير مكتب إدارة المراجعة، مدير الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات، مدير أول الهندسة المدنية، مدير أول إدارة التغيير.

وأشارت شركة البحر الأحمر، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م حيث يمكنك معرفة التفاصيل من خلال زيارة موقع الشركة.

وظائف
البحر الأحمر
مشروع البحر الأحمر السياحي
شركة البحر الأحمر للتطوير

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
محمد نجيب رجل عسكري شريف ووطني غيور ..... غدر به الطاغوت الشيوعي جمال عبدالناصر لعنه الله
المحايد
لكن لماذا لم تعلنون عن موضوع توثيق البطولات . اعلام النصر يقول لا تكشفون المستور .
ابو عمار
طيب المفروض ينزل سعر البنزين
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
مبروك

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