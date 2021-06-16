وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وتضمنت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مدير نمذجة معلومات البناء، مدير رأس المال وضمان المراجعة التجارية، أخصائي الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات.
كما تضمنت الوظائف : أخصائي أول الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات، مدير مكتب إدارة المراجعة، مدير الشؤون المالية وضمان تدقيق العمليات، مدير أول الهندسة المدنية، مدير أول إدارة التغيير.
وأشارت شركة البحر الأحمر، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م حيث يمكنك معرفة التفاصيل من خلال زيارة موقع الشركة.