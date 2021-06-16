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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

منذ 6 ساعات
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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد والجامعة السعودية الإلكترونية

أبها (صدى):
شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد، والجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك في مكتب سموه بديوان الإمارة.

ووقع الاتفاقية كلًا من معالي رئيس جامعة الملك خالد أ.د فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أ.د ليلك أحمد الصفدي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز مشاريع التعاون في المجال العلمي والتعليمي والتدريبي والتطوير المهني، والثقافي والتقني والتي يمكن تجسيدها على أرض الواقع، وتحقيق المصالح المشتركة للطرفين من خلال توظيف تقنيات التعليم والاتصالات لتنفيذ مشاريع التعاون التي يتفق عليها الطرفان، وتوفير بيئة تدريبية تشجع الإبداع وتدعم التميز.

وقدم معالي رئيس جامعة الملك خالد ورئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة عسير على توجيهاته ومتابعته الدائمة لدعم أعمال وبرامج الجامعتين وعنايته الكريمة بكافة منسوبيها، فيما أبدى السلمي حرص الجامعة من خلال الاتفاقية على تبادل الخبرات في شتى المجالات، على النحو الذي يزيد من جودة أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها العلمية بما يحقق المصلحة العامة ومستهدفات رؤية 2030، وبدورها أكدت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية أن الجامعة تسعى من خلال الاتفاقية إلى تعدد وتنوع شراكاتها مع القطاعات والمؤسسات الحكومية في سبيل تقديم الخبرات في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني وتطوير مواردها البشرية عبر ثقافة التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة.

أمير منطقة عسير
منطقة عسير
توقيع اتفاقية
الأمير تركي بن طلال
هيئة تطوير المنطقة

التعليقات

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
خطاء غير مبرر،حتى ولو بالإمكان تبريرة..
قق
انت الى مفروض تتواصل مع الشرطه
ابو صالح
الحمدلله رب العالمين
لللل
اهم شي تشمين ريحة اباطك تبغينه ابو الاساطيل والملايين والسيارات يترك جميلات العالم جمالها بدون مكياج وميك اب من راسها الي رجولها ويناظر فيك...
لللل
وش المطلوب نقوم نبكي

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