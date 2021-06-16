الزنجبيل من أفضل أنواع التوابل التي تحمي من آلام المفاصل

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن البهارات التي تساعد على الحماية من التهاب المفاصل وآلامها، حيث يمكن لبعض التوابل أن تمنع الالتهاب من التطور.
وذكر الخبراء أن الزنجبيل والكركم والقرفة، هما من أفضل أنواع التوابل التي تحمي من آلام المفاصل.
وأظهرت دراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل أيضا من أعراض هشاشة العظام، وذلك على الرغم من أن دراسات أخرى لم تؤكد هذه الفائدة.
ويعرف لكركمين بأنه المادة الكيميائية النشطة في جذر الكركم، حيث يمنع السيتوكينات الالتهابية والإنزيمات في مسارين للالتهاب.
وتحتوي القرفة على cinnamaldehyde وحمض سيناميك، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة تساعد على منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة”.