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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

منذ ساعة
2011
بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بالمضبوطين في عدة جرائم

حائل (صدى):
كشفت قوات الأمن العام، عن قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم ببعض المناطق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح "الأمن العام" أنه تم القبض على خمسة مواطنين في حائل؛ قاموا بمشاجرة جماعية في أحد المراكز التجارية، فضلًا عن القبض على مواطنَين في الدمام؛ ارتكبا 20 جريمة، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية، وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض.

وتمكن رجال الأمن من القبض على ثلاثة مواطنين في الطائف؛ يستقلون مركبة ويمارسون التفحيط بها، ويتباهون بتعاطي مواد مخدرة، فيما تم ضبط مواطن في الرياض؛ ارتكب ثلاث جرائم، تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات.

حائل
الدمام
الرياض
الطائف
جرائم
الأمن العام
المقبوض عليهم

التعليقات

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أحدث التعليقات

خالد
محمد نجيب رجل عسكري شريف ووطني غيور ..... غدر به الطاغوت الشيوعي جمال عبدالناصر لعنه الله
المحايد
لكن لماذا لم تعلنون عن موضوع توثيق البطولات . اعلام النصر يقول لا تكشفون المستور .
ابو عمار
طيب المفروض ينزل سعر البنزين
ابو عمار
طيب
¥ ولد نجد ¥
مبروك

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