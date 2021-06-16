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بالفيديو.. شاب يختبئ أسفل فستان زفاف عروس بسبب الرياح

منذ 37 دقيقة
671
بالفيديو.. شاب يختبئ أسفل فستان زفاف عروس بسبب الرياح

مانيلا (صدى):
كشف مقطع فيديو غريب لعروس فلبينية خبأت رجل أسفل فستانها، و زعمت أنها أقدمت على هذا السلوك لكي تضمن ألا يعيقها الفستان أثناء السير على ممر الزفاف للقاء عريسها في منتجع Louie Beach Resort بمقاطعة سيبو الفلبينية.

وقال الشاب الذي اختبأ تحت الفستان ويدعى لونيسا بأن سر تواجده في هذا الوضع الغريب هو الرياح القوية التي أعاقت حركة العروس أثناء سيرها على الممر.

وأشار إلى أنها داست على ثوبها وكادت أن تسقط عندما حاولت السير في ذلك الطقس العاصف، لذا نزل الشاب تحت فستانها ليساعدها في السير بفستان الزفاف.

شاب
الفلبين
عروس
رياح
فستان زفاف

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أحدث التعليقات

زائر
دخول محمد العويس على زميله خارج منطقة الجزاء خطأ كبير ولم يكن له داعي إطلاقا وهذا يدل على الجهل والحماقة الزائدة التي حرص عليها...
عبدالله فريج
ربنا يشافيه ويعافية والعودة السريعة للمنتخب وفريقه باذن الله ////اخوكم من الاردن
زائر النهار
محمد العويس حارس غبي واحمق في نفس الوقت
ناقد رياضي
محمد العويس يتصرف تصرفات طائشة في كل مباراة يلعبها .. وتصرفاته هذه تثبت غبائه الذي يتمتع به العويس .!!
نبيل
اخي ابو صالح اذا كنت حاب امورك تمشي شخلل جيبك

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