بالفيديو.. شاب يختبئ أسفل فستان زفاف عروس بسبب الرياح

مانيلا (صدى):
كشف مقطع فيديو غريب لعروس فلبينية خبأت رجل أسفل فستانها، و زعمت أنها أقدمت على هذا السلوك لكي تضمن ألا يعيقها الفستان أثناء السير على ممر الزفاف للقاء عريسها في منتجع Louie Beach Resort بمقاطعة سيبو الفلبينية.
وقال الشاب الذي اختبأ تحت الفستان ويدعى لونيسا بأن سر تواجده في هذا الوضع الغريب هو الرياح القوية التي أعاقت حركة العروس أثناء سيرها على الممر.
وأشار إلى أنها داست على ثوبها وكادت أن تسقط عندما حاولت السير في ذلك الطقس العاصف، لذا نزل الشاب تحت فستانها ليساعدها في السير بفستان الزفاف.