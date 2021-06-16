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النيابة العامة: غسل الأموال جريمة عقوباتها السجن 10 سنوات

منذ 32 دقيقة
1667
النيابة العامة: غسل الأموال جريمة عقوباتها السجن 10 سنوات

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات، وغرامة خمسة ملايين ريال، ومنع السعودي من السفر لمدة مماثلة لمدة الحكم بالسجن.

وأضافت أن العقوبة تشمل أيضا إبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن المملكة، ومصادرة الأموال المغسولة والمتحصلة من الجريمة، ونشر ملخص الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.

وتابعت أن يتم منع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، وإبعاد غير السعودي المحكوم عليه عن السعودية بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها، مع نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة النهائية.

السجن
النيابة العامة
النيابة
غسل الأموال

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أحدث التعليقات

زائر
دخول محمد العويس على زميله خارج منطقة الجزاء خطأ كبير ولم يكن له داعي إطلاقا وهذا يدل على الجهل والحماقة الزائدة التي حرص عليها...
عبدالله فريج
ربنا يشافيه ويعافية والعودة السريعة للمنتخب وفريقه باذن الله ////اخوكم من الاردن
زائر النهار
محمد العويس حارس غبي واحمق في نفس الوقت
ناقد رياضي
محمد العويس يتصرف تصرفات طائشة في كل مباراة يلعبها .. وتصرفاته هذه تثبت غبائه الذي يتمتع به العويس .!!
نبيل
اخي ابو صالح اذا كنت حاب امورك تمشي شخلل جيبك

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