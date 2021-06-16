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الرياض في التسعينات الهجرية
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أحدث التعليقات
faeiz1122
سبحان الله المكبرات طلعوا فتاوي عشان يمنعوها والحفلات الغنائية واضح حكمها انها حرام ولايسمعون و لايتكلمون اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله...
faeiz1122
لا يغير و لايؤثر
faeiz1122
افلام و أكشن وينها لما مرض وهي من ديره لديره تصور وماعليها منه وبعد مامات نفس الشي هالأشكال فيهم غباء والغبي أكثر من يصدقهم
sqon 123
مو بصاحي كان يمشي.... ويوم صور سوى نفسه يجري
faeiz1122
تصرف ارعن من حارس مربوش ومو غريبه عليه أركد الله يقوم حسان بالسلامه
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