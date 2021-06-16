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المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

منذ 37 دقيقة
1835
المسند: تخفيض التكييف درجة واحدة يرفع فاتورة الكهرباء 10%

علي القحطاني (صدى):
أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تخفيض درجة حرارة التكييف درجة واحدة فقط، قد يؤدي لزيادة فاتورة الكهرباء بشكل كبير.

وقال المسند: "تخفيض درجة التكييف درجة مئوية واحدة لأجل تبريد المنازل، أو المدارس، أو الدوائر الحكومية، يؤدي إلى رفع فاتورة استهلاك الكهرباء بنسبة 10 % كما أشارت الدراسات".

وأضاف: "مثلا عند خفض درجة التبريد من 19م إلى 18م ترتفع الفاتورة بنسبة 10% وهكذا".

يذكر أن المملكة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بعدة مناطق، خاصة الشرقية، والمدينة المنورة، والرياض.

المملكة
المسند
فاتورة الكهرباء
التكييف

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
سبحان الله المكبرات طلعوا فتاوي عشان يمنعوها والحفلات الغنائية واضح حكمها انها حرام ولايسمعون و لايتكلمون اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله...
faeiz1122
لا يغير و لايؤثر
faeiz1122
افلام و أكشن وينها لما مرض وهي من ديره لديره تصور وماعليها منه وبعد مامات نفس الشي هالأشكال فيهم غباء والغبي أكثر من يصدقهم
sqon 123
مو بصاحي كان يمشي.... ويوم صور سوى نفسه يجري
faeiz1122
تصرف ارعن من حارس مربوش ومو غريبه عليه أركد الله يقوم حسان بالسلامه

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