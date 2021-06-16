صور..مشجع يهبط بمظلته على ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020!

وكالات (صدى):
شهد ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020 ، أمس الثلاثاء، واقعة غريبة من نوعها، إذ اقتحم مشجع الملعب بمظلته، وكاد أن يتسبب في مأساة بعدما قطع أسلاك كاميرا علوية.
وتفاجأ الجماهير بتحليق رجل فوق رؤسهم باستخدام "براشوت" مظلة، مصطدما بالأسلاك الموصولة بسقف الاستاد لكنه في النهاية هبط في ارض الملعب.
وعلى الفور تدخل رجال الأمن لإبعاده خارج الملعب، والذي تبين أنه ينتمي إلى منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية.
ومن جانبه أعرب متحدث باسم منظمة السلام الأخضر عن أسفه الشديد للواقعة، مؤكدا أن هذا التصرف لم يقصد منه تعطيل المباراة أو إصابة المشجعين.