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صور..مشجع يهبط بمظلته على ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020!

منذ ساعة
1729
صور..مشجع يهبط بمظلته على ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020!

وكالات (صدى):
شهد ملعب مباراة ألمانيا وفرنسا في يورو 2020 ، أمس الثلاثاء، واقعة غريبة من نوعها، إذ اقتحم مشجع الملعب بمظلته، وكاد أن يتسبب في مأساة بعدما قطع أسلاك كاميرا علوية.

وتفاجأ الجماهير بتحليق رجل فوق رؤسهم باستخدام "براشوت" مظلة، مصطدما بالأسلاك الموصولة بسقف الاستاد لكنه في النهاية هبط في ارض الملعب.

وعلى الفور تدخل رجال الأمن لإبعاده خارج الملعب، والذي تبين أنه ينتمي إلى منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية.

ومن جانبه أعرب متحدث باسم منظمة السلام الأخضر عن أسفه الشديد للواقعة، مؤكدا أن هذا التصرف لم يقصد منه تعطيل المباراة أو إصابة المشجعين.

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
سبحان الله المكبرات طلعوا فتاوي عشان يمنعوها والحفلات الغنائية واضح حكمها انها حرام ولايسمعون و لايتكلمون اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء منا وحسبنا الله...
faeiz1122
لا يغير و لايؤثر
faeiz1122
افلام و أكشن وينها لما مرض وهي من ديره لديره تصور وماعليها منه وبعد مامات نفس الشي هالأشكال فيهم غباء والغبي أكثر من يصدقهم
sqon 123
مو بصاحي كان يمشي.... ويوم صور سوى نفسه يجري
faeiz1122
تصرف ارعن من حارس مربوش ومو غريبه عليه أركد الله يقوم حسان بالسلامه

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