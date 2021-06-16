أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.54662، العملة مقابل الريال الواحد 0.21993
- الدولار: 3.75104، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659
- درهم إماراتي: 1.02119، مقابل الريال الواحد 0.97925
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66147
- دينار أردني: 5.29068، مقابل الريال الواحد 0.18901
- دينار كويتي: 12.46508 مقابل الريال الواحد 0.08022
- دينار بحريني: 9.94947، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03022، مقابل الريال الواحد 0.97066
-الدرهم المغربي: 0.42585 مقابل الريال الواحد 2.35061
- الجنيه المصري: 0.23943، مقابل الريال الواحد 4.17641