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أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 37 دقيقة
1464
أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.54662، العملة مقابل الريال الواحد 0.21993

- الدولار: 3.75104، العملة مقابل الريال الواحد 0.26659

- درهم إماراتي: 1.02119، مقابل الريال الواحد 0.97925

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.66147

- دينار أردني: 5.29068، مقابل الريال الواحد 0.18901

- دينار كويتي: 12.46508 مقابل الريال الواحد 0.08022

- دينار بحريني: 9.94947، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.03022، مقابل الريال الواحد 0.97066

-الدرهم المغربي: 0.42585 مقابل الريال الواحد 2.35061

- الجنيه المصري: 0.23943، مقابل الريال الواحد 4.17641

المملكة
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الريال
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اسعار العملات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
مقرود يا مقرود
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
يجب ان يكون هناك حواجز امام المحلات التي مقابله للمواقف

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