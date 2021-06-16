معهد ووهان ينفي احتمالات تسرب "كورونا" من المختبر

بكين (صدى):
خرجت إحدى أبرز علماء الفيروسات في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، نافية صحة التقارير التي تحدثت عن تسرب فيروس كورونا من مختبر المعهد.
وأكدت العالمة "شي تشنج لي" أنه لا يوجد دليل على ذلك قائلة: "كيف يمكنني تقديم دليل على شيء ما، عندما لا يوجد دليل، لا أعرف كيف توصل العالم إلى هذا، يلقون باستمرار بالذنب على العلماء الأبرياء".
وكانت تقارير عدة قد توصلت إلى احتمالية تسرب فيروس كورونا من مختبر في ووهان، وأنه لا علاقة للأمر بتناول الخفاقيش.
الجدير بالذكر أن ووهان تعد البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا في العالم منذ العام الماضي.