نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

معهد ووهان ينفي احتمالات تسرب "كورونا" من المختبر

منذ 57 دقيقة
1519
معهد ووهان ينفي احتمالات تسرب "كورونا" من المختبر

بكين (صدى):
خرجت إحدى أبرز علماء الفيروسات في معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، نافية صحة التقارير التي تحدثت عن تسرب فيروس كورونا من مختبر المعهد.

وأكدت العالمة "شي تشنج لي" أنه لا يوجد دليل على ذلك قائلة: "كيف يمكنني تقديم دليل على شيء ما، عندما لا يوجد دليل، لا أعرف كيف توصل العالم إلى هذا، يلقون باستمرار بالذنب على العلماء الأبرياء".

وكانت تقارير عدة قد توصلت إلى احتمالية تسرب فيروس كورونا من مختبر في ووهان، وأنه لا علاقة للأمر بتناول الخفاقيش.

الجدير بالذكر أن ووهان تعد البؤرة الأولى لانتشار فيروس كورونا في العالم منذ العام الماضي.

الصين
كورونا
فيروس كورونا
معهد ووهان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
مقرود يا مقرود
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
يجب ان يكون هناك حواجز امام المحلات التي مقابله للمواقف

أخر الأخبار

أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 36 دقيقة 1463
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأربعاء
أسعار الذهب بالمملكة اليوم الأربعاء
منذ 48 دقيقة 1517
معهد ووهان ينفي احتمالات تسرب "كورونا" من المختبر
معهد ووهان ينفي احتمالات تسرب "كورونا" من المختبر
منذ 57 دقيقة 1519
شاب يهتك عرض قاصر ارتبطت به عاطفيًا
شاب يهتك عرض قاصر ارتبطت به عاطفيًا
منذ ساعة 720
الزعاق: تجنبوا السفر وقت الظهيرة الشهرين القادمين
الزعاق: تجنبوا السفر وقت الظهيرة الشهرين القادمين
منذ ساعة 2344
وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض
منذ ساعتين 1923
التأمينات الاجتماعية تجيب على أبرز الأسئلة بعد قرار دمجها مع التقاعد
التأمينات الاجتماعية تجيب على أبرز الأسئلة بعد قرار دمجها مع التقاعد
منذ ساعتين 2677
برنامج تطوير منتهي بالتوظيف للجنسين في "بنك ساب"
برنامج تطوير منتهي بالتوظيف للجنسين في "بنك ساب"
منذ ساعتين 1662
حفيدة أول رئيس مصري تستغيث بسبب الديون
حفيدة أول رئيس مصري تستغيث بسبب الديون
منذ ساعتين 1241
وزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة لحملة الابتدائية والدبلوم
وزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة لحملة الابتدائية والدبلوم
منذ 3 ساعات 2479