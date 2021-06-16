برنامج تطوير منتهي بالتوظيف للجنسين في "بنك ساب"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن "بنك ساب" عن بدء التسجيل على برنامج "ساب للخريجين" من الجنسين المنتهي بالتوظيف 2021م.
وأوضح البنك أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع التزام ساب بالاستثمار في تطوير المواهب و الكوادر السعودية من الشباب في القطاع المصرفي سعياً لتحقيق احد اهداف الرؤية.
وأوضح أن مسمى البرنامج هو: برنامج ساب للخريجين (SGP).
ويلتحق المشاركون في ورش عمل و تدريب على رأس العمل لمدة 12 شهرًا، وبعد إكمال البرنامج بنجاح سيتم تعيين المتدرب في وظيفة ثابتة لدى "ساب".
ويشترط أن يكون المشاركون سعوديون فقط من الذكور و الإناث، حديثي التخرج من الجامعات السعودية -المتخرجين خلال الـ 12 شهرًا الماضية- والحاصلون على درجتي البكالوريوس و الماجستير.
كما يشترط أن يكونوا حاصلين على سجل أكاديمي قوي، المعدل التراكمي: 3 من 4 أو أكثر ، أو 3.5 من 5 أو أكثر، إضافة إلى إجادة اللغتين العربية و الإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل و التقديم