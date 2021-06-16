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برنامج تطوير منتهي بالتوظيف للجنسين في "بنك ساب"

منذ ساعتين
1662
برنامج تطوير منتهي بالتوظيف للجنسين في "بنك ساب"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن "بنك ساب" عن بدء التسجيل على برنامج "ساب للخريجين" من الجنسين المنتهي بالتوظيف 2021م.

وأوضح البنك أن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع التزام ساب بالاستثمار في تطوير المواهب و الكوادر السعودية من الشباب في القطاع المصرفي سعياً لتحقيق احد اهداف الرؤية.

وأوضح أن مسمى البرنامج هو: برنامج ساب للخريجين (SGP).

ويلتحق المشاركون في ورش عمل و تدريب على رأس العمل لمدة 12 شهرًا، وبعد إكمال البرنامج بنجاح سيتم تعيين المتدرب في وظيفة ثابتة لدى "ساب".

ويشترط أن يكون المشاركون سعوديون فقط من الذكور و الإناث، حديثي التخرج من الجامعات السعودية -المتخرجين خلال الـ 12 شهرًا الماضية- والحاصلون على درجتي البكالوريوس و الماجستير.

كما يشترط أن يكونوا حاصلين على سجل أكاديمي قوي، المعدل التراكمي: 3 من 4 أو أكثر ، أو 3.5 من 5 أو أكثر، إضافة إلى إجادة اللغتين العربية و الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل و التقديم

المملكة
القطاع الخاص
التوظيف
ساب
برنامج تطوير

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
مقرود يا مقرود
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
يجب ان يكون هناك حواجز امام المحلات التي مقابله للمواقف

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