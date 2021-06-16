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وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

منذ 34 دقيقة
1568
وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن قطاع التمريض في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عن توفر فرص وظيفية بمجال التمريض في مختلف التخصصات لحملة البكالوريوس، للجنسين.

ويشترط أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، من حملة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، وستكون الأفضلية لمن لديهم خبرة.

كما يشترط أن يجتاز المتقدم/ـة اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، وإرسال نسخة من بطاقة هيئة التخصصات الصحية، ونسخة من السيرة الذاتية.

والتقديم متاح حالياً من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني موضحاً بها مسمى الوظيفة في العنوان:

aareej@kfshrc.edu.sa

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل .

وظائف
الرياض
المملكة
مستشفى الملك فيصل التخصصي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اليمن تعيش الفوضى في كل شي
ابو عمار
هههههههههههههههههه انتهى وقت الهياط كما انتهى وجود جماعة المفلسين في تريكا وحان وقت الاصلاح مع مصر
ابو عمار
عقبال البقيه ان شاء الله
ابو عمار
تعترف بخيانتك للملك ومسانده اخيه على الانقلاب وهذا يوجب قطع رأسك
شبيه الريح
هذي النهاية لكل من خان وطن التوحيد...ناهيك عما كان قبل الانتحار من انتهاك للعرض واغتصاب واستعباد...اللهم استرنا واستر جميع المسلمين والمسلمات...

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