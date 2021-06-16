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التأمينات الاجتماعية تجيب على أبرز الأسئلة بعد قرار دمجها مع التقاعد

منذ 45 دقيقة
1974
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التأمينات الاجتماعية تجيب على أبرز الأسئلة بعد قرار دمجها مع التقاعد

الرياض (صدى):
أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أبرز الأسئلة الشائعة بعد قرار مجلس الوزراء بدمجها مع المؤسسة العامة للتقاعد.

وفيما يلي الأسئلة التي أجابت عليها المؤسسة:

-هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟

قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات.

-هل هناك تغير في اجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

لا يؤثر الدمج على اجراءات التقديم لضم المدد.

-هل هناك تغير في اجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟

لا يؤثر الدمج على اجراءات العدول عن ضم المدد.

-هل عملية الدمج توثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟

لا يؤثر الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين.

-هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين؟

لايوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.

-هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟

لايوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.

-هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟

قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.

-هل سيكون هناك أي تغير او تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المبكر؟

قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.

-هل هناك تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟

لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.

-هل مازال الاشتراك الاختياري مستمر او توقف؟

الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.

-هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟

شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات؟

نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تغيير على سن التقاعد؟

سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تأثير على نظام مد الحماية التأمينية؟

نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟

لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية.

-أحصل حالياً على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

-أحصل حالياً على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

-هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟

لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.

-هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟

لا، حالياً البرنامج مخصص لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.

-هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الاسرة الذين يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟

لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تأثير أو تغيير في آلية تحصيل الاشتراكات؟

لا، آلية سداد وتحصيل الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.

-هل هناك تأثير على الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء المؤسستين؟

تقديم الخدمة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسستين مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

-هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟

قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.

-هل عملية الدمج تتطلب أي اجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلاً تحديث البيانات او زيارة أحد مراكز الخدمة؟

لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء.

-هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فرع التأمينات والعكس؟

في الوقت الحالي ستسمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها.

-الخاضعين لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟

سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.

-هل هناك تغيير في جهة صرف المعاش التقاعدي؟

لا، جهة الصرف مستمرة على وضعها الحالي.

-مكافأة نهاية الخدمة هل ستتأثر؟

لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.

-طلبات ضم الخدمات والعدول كيف سيقوم العميل بتقديمها؟

بنفس الطريقة الحالية، يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.

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المملكة
التقاعد
التأمينات الاجتماعية
المعاشات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129321
منذ دقيقتين
خير ان شاء الله ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اليمن تعيش الفوضى في كل شي
ابو عمار
هههههههههههههههههه انتهى وقت الهياط كما انتهى وجود جماعة المفلسين في تريكا وحان وقت الاصلاح مع مصر
ابو عمار
عقبال البقيه ان شاء الله
ابو عمار
تعترف بخيانتك للملك ومسانده اخيه على الانقلاب وهذا يوجب قطع رأسك
شبيه الريح
هذي النهاية لكل من خان وطن التوحيد...ناهيك عما كان قبل الانتحار من انتهاك للعرض واغتصاب واستعباد...اللهم استرنا واستر جميع المسلمين والمسلمات...

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