التأمينات الاجتماعية تجيب على أبرز الأسئلة بعد قرار دمجها مع التقاعد

الرياض (صدى):
أجابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أبرز الأسئلة الشائعة بعد قرار مجلس الوزراء بدمجها مع المؤسسة العامة للتقاعد.
وفيما يلي الأسئلة التي أجابت عليها المؤسسة:
-هل هناك تغير في آلية التقديم على التقاعد؟
قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على آلية التقديم على الخدمات والمعاملات.
-هل هناك تغير في اجراءات التقديم على ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟
لا يؤثر الدمج على اجراءات التقديم لضم المدد.
-هل هناك تغير في اجراءات العدول عن ضم مدد الاشتراك (تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات) بين المؤسستين؟
لا يؤثر الدمج على اجراءات العدول عن ضم المدد.
-هل عملية الدمج توثر على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين؟
لا يؤثر الدمج على سير عمل المعاملات الحالية لدى المؤسستين.
-هل سيكون هناك تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين؟
لايوجد تغيير أو تأثير على المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاليين.
-هل سيكون هناك تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد؟
لايوجد تغيير أو تأثير على طريقة احتساب المعاش للمتقدمين الجدد بطلب التقاعد.
-هل هناك تغيير على تاريخ صرف المعاش التقاعدي؟
قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على مواعيد صرف المعاشات التقاعدية لعملاء المؤسستين.
-هل سيكون هناك أي تغير او تأثير على طريقة التقديم على التقاعد المبكر؟
قرار الدمج لا يغير أو يؤثر على طريقة التقديم على التقاعد المبكر.
-هل هناك تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام؟
لا يوجد تغير على ما يتم استقطاعه من أجر الموظف الشهري مقابل اشتراكه بالنظام.
-هل مازال الاشتراك الاختياري مستمر او توقف؟
الاشتراك الاختياري بنظام التأمينات الاجتماعية لا يزال مستمر بنفس الشروط والضوابط.
-هل هناك تغيير على شروط استحقاق التقاعد المبكر؟
شروط استحقاق التقاعد المبكر لم تتغير أو تتأثر بقرار دمج المؤسستين.
-هل هناك تغيير على نسب الاشتراكات؟
نسب الاشتراكات مستمرة كما هي ولم تتأثر بقرار دمج المؤسستين.
-هل هناك تغيير على سن التقاعد؟
سن التقاعد النظامي مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.
-هل هناك تأثير على نظام مد الحماية التأمينية؟
نظام مد الحماية التأمينية مستمر ولم يتغير أو يتأثر بقرار دمج المؤسستين.
-هل سيتم تغيير طريقة استقطاع القروض الحكومية؟
لا يوجد تغيير في طريقة استقطاع القروض الحكومية.
-أحصل حالياً على معاش تقاعد من التقاعد واعمل في القطاع الخاص. هل سينقطع معاشي؟
لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.
-أحصل حالياً على معاش تقاعد من التأمينات وآخر من التقاعد، هل سيتغير معاشي؟
لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.
-هل سيتم توحيد المزايا بين متقاعدي النظامين؟
لا، قرار الدمج يخص الأمور الإدارية فقط بين المؤسستين ولا يؤثر على الأنظمة التقاعدية.
-هل يمكن لمتقاعدي ومستفيدي التأمينات الاستفادة من مزايا برنامج تقدير؟
لا، حالياً البرنامج مخصص لعملاء المؤسسة العامة للتقاعد.
-هل هناك تغيير أو تأثير على المعاش لأفراد الاسرة الذين يستلمون معاش حاليا من الجهتين؟
لا، الاستحقاق سوف يستمر على ما هو عليه ولن يتأثر بقرار دمج المؤسستين.
-هل هناك تأثير أو تغيير في آلية تحصيل الاشتراكات؟
لا، آلية سداد وتحصيل الاشتراكات مستمرة على وضعها الحالي ولن تتأثر بقرار دمج المؤسستين.
-هل هناك تأثير على الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء المؤسستين؟
تقديم الخدمة عبر قنوات الخدمات الإلكترونية لعملاء المؤسستين مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.
-هل سيتم توحيد قنوات التواصل؟
قنوات التواصل مستمرة في وقتها الحالي دون تغيير.
-هل عملية الدمج تتطلب أي اجراء من قبل عملاء المؤسستين؟ مثلاً تحديث البيانات او زيارة أحد مراكز الخدمة؟
لا يتطلب دمج المؤسستين اتخاذ أي إجراء من قبل العملاء.
-هل سيتم خدمة عميل التقاعد في فرع التأمينات والعكس؟
في الوقت الحالي ستسمر المؤسسة العامة للتقاعد بخدمة عملائها والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخدمة عملائها.
-الخاضعين لبرنامج مد الحماية لمن سيتبعون؟
سيستمر الوضع كما هو من ناحية التعاملات الخاصة بكل جهة.
-هل هناك تغيير في جهة صرف المعاش التقاعدي؟
لا، جهة الصرف مستمرة على وضعها الحالي.
-مكافأة نهاية الخدمة هل ستتأثر؟
لا علاقة للمؤسستين بمكافأة نهاية الخدمة.
-طلبات ضم الخدمات والعدول كيف سيقوم العميل بتقديمها؟
بنفس الطريقة الحالية، يتم تقديم طلب الضم للنظام الأول، ويتم تقديم طلب العدول للنظام الأخير.
اقرأ أيضا: