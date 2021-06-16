حفيدة أول رئيس مصري تستغيث بسبب الديون

القاهرة (صدى):
استغاثت حفيدة الرئيس المصري الأول محمد نجيب وتدعى "نبوية"، بعد تراكم الديون عليها، ومرورها بأزمة مادية.
وقالت ابنة الرئيس المصري الراحل: "مشكلتي أن عليا قرض بنكي، أخذته بضمان المعاش الذي أتقاضاه عن والدي منذ انفصالي، لكن منذ شهر يناير الماضي، وانفصال أختي، أصبحت لها نصيبا من المعاش، وهو ما أدى إلى ضيق الحال".
وأوضحت أنها تتكفل بعلاج ابنتها التي تعاني من كهرباء زائدة في المخ، مشيرة إلى أن ابنها ترك جامعته للعمل ومساعدتها في مصروفات المنزل.
ومن جانبها، رفضت نعمة يوسف محمد نجيب، الحفيدة الأخرى للرئيس الراحل محمد نجيب، ما قالته أختها، حيث ترى أنها "أساءت لاسم الجد، بغرض الحصول على الماديات".