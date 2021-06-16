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حفيدة أول رئيس مصري تستغيث بسبب الديون

منذ 9 دقائق
179
حفيدة أول رئيس مصري تستغيث بسبب الديون

القاهرة (صدى):
استغاثت حفيدة الرئيس المصري الأول محمد نجيب وتدعى "نبوية"، بعد تراكم الديون عليها، ومرورها بأزمة مادية.

وقالت ابنة الرئيس المصري الراحل: "مشكلتي أن عليا قرض بنكي، أخذته بضمان المعاش الذي أتقاضاه عن والدي منذ انفصالي، لكن منذ شهر يناير الماضي، وانفصال أختي، أصبحت لها نصيبا من المعاش، وهو ما أدى إلى ضيق الحال".

وأوضحت أنها تتكفل بعلاج ابنتها التي تعاني من كهرباء زائدة في المخ، مشيرة إلى أن ابنها ترك جامعته للعمل ومساعدتها في مصروفات المنزل.

ومن جانبها، رفضت نعمة يوسف محمد نجيب، الحفيدة الأخرى للرئيس الراحل محمد نجيب، ما قالته أختها، حيث ترى أنها "أساءت لاسم الجد، بغرض الحصول على الماديات".

مصر
الرئيس المصري
الديون
محمد نجيب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129315
منذ دقيقة
هذا الرجل انظلم في حياته( فيما اراه )ولا ازكي على الله احداً ، الله اعلم بحال عباده ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا الرجل انظلم في حياته( فيما اراه )ولا ازكي على الله احداً ، الله اعلم بحال عباده ..
4lovex2
كلامها صحيح الكتاب واضح انه يعلم الأطفال كيفية الشذوذ والفطرة الغير سليمة واصلاً الطفل في العمر هذا يحتاج أنك تدرسه وتعلمه أن هذه الأمور...
ابو مشعل
خروجه من منطقه الجزاء خطأ
4lovex2
سبحان الله العظيم هذه الزوجه جداً وفية وتحب زوجها عكس الإنسانة إلي انا وقعت بحبها (ح) كنت وفيء معها قمة في الوفاء والإخلاص الكامل...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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