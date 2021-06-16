وزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة لحملة الابتدائية والدبلوم

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزار الدفاع، عن توافر عدد 17 وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية، في المدينة المنورة.
وفيما يلي المسميات الوظيفية المطلوبة:-
- ميكانيكي مصاعد "وظيفتان".
- كهربائي أجهزة منزلية " وظيفتان".
- كهربائي عام.
- ميكانيكي تبريد وتكييف "3 وظائف".
- كهربائي ضغط منخفض.
- فني إلكترونيات أجهزة تحكم.
- ميكانيكي مضخات مياه.
- مركب زجاج والمنيوم.
-سباك.
- عامل. "4 وظائف".
وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الإبتدائية والدبلوم، وملم بالعمل.
ويمكن التقديم والاطلاع على مزيد من التفاصيل .