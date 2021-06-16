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وزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة لحملة الابتدائية والدبلوم

منذ 7 دقائق
1222
وزارة الدفاع تعلن عن 17 وظيفة شاغرة لحملة الابتدائية والدبلوم

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزار الدفاع، عن توافر عدد 17 وظيفة بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية، في المدينة المنورة.

وفيما يلي المسميات الوظيفية المطلوبة:-

- ميكانيكي مصاعد "وظيفتان".

- كهربائي أجهزة منزلية " وظيفتان".

- كهربائي عام.

- ميكانيكي تبريد وتكييف "3 وظائف".

- كهربائي ضغط منخفض.

- فني إلكترونيات أجهزة تحكم.

- ميكانيكي مضخات مياه.

- مركب زجاج والمنيوم.

-سباك.

- عامل. "4 وظائف".

وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الإبتدائية والدبلوم، وملم بالعمل.

ويمكن التقديم والاطلاع على مزيد من التفاصيل .

المدينة
وظيفة
الدبلوم
الابتدائية
وزراة الدفاع

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
كلامها صحيح الكتاب واضح انه يعلم الأطفال كيفية الشذوذ والفطرة الغير سليمة واصلاً الطفل في العمر هذا يحتاج أنك تدرسه وتعلمه أن هذه الأمور...
ابو مشعل
خروجه من منطقه الجزاء خطأ
4lovex2
سبحان الله العظيم هذه الزوجه جداً وفية وتحب زوجها عكس الإنسانة إلي انا وقعت بحبها (ح) كنت وفيء معها قمة في الوفاء والإخلاص الكامل...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الشرقية
والله يابنت الودعاني بتسبب لكم عاهات فكرية والام نفسية

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