فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان يتوسل للمصريين لإصلاح العلاقات

أنقرة (صدى):
سخر علي باباجان وزير الاقتصاد التركي السابق، من محاولات الرئيس رجب طيب أردوغان، في إصلاح العلاقات مع مصر.
وقال علي باباجان: "ألم يصف أردوغان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالانقلابي لسنوات؟ ألم يصفه بأنه ظالم؟ لقد فعل كل شيء وقال لن أجلس معه على طاولة ولن أصافحه".
وتابع: "الآن ماذا حدث؟ يرسل الوفد بعد الوفد إلى القاهرة؟ المصريون لا يأتون إلينا بل وفودنا هي من تذهب للقاهرة".
وأضاف: "حكومة أردوغان تتوسل للمصريين لإصلاح هذه العلاقات، ماذا حدث؟ ألم تكن تدرك عواقب ذلك؟ ألا تدرك أنه عند قطع العلاقة مع مصر ستفقد حقوقك في شرق البحر المتوسط؟".
وتواصل أنقرة مساعي التقرب من مصر، وإعادة ترميم العلاقات بين البلدين، حيث سبق وصرح أردوغان، بأنه يأمل في زيادة التعاون مع مصر إلى أقصى مدى.