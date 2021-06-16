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فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان يتوسل للمصريين لإصلاح العلاقات

منذ 42 دقيقة
1511
فيديو.. وزير الاقتصاد التركي السابق: أردوغان يتوسل للمصريين لإصلاح العلاقات

أنقرة (صدى):
سخر علي باباجان وزير الاقتصاد التركي السابق، من محاولات الرئيس رجب طيب أردوغان، في إصلاح العلاقات مع مصر.

وقال علي باباجان: "ألم يصف أردوغان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالانقلابي لسنوات؟ ألم يصفه بأنه ظالم؟ لقد فعل كل شيء وقال لن أجلس معه على طاولة ولن أصافحه".

وتابع: "الآن ماذا حدث؟ يرسل الوفد بعد الوفد إلى القاهرة؟ المصريون لا يأتون إلينا بل وفودنا هي من تذهب للقاهرة".

وأضاف: "حكومة أردوغان تتوسل للمصريين لإصلاح هذه العلاقات، ماذا حدث؟ ألم تكن تدرك عواقب ذلك؟ ألا تدرك أنه عند قطع العلاقة مع مصر ستفقد حقوقك في شرق البحر المتوسط؟".

وتواصل أنقرة مساعي التقرب من مصر، وإعادة ترميم العلاقات بين البلدين، حيث سبق وصرح أردوغان، بأنه يأمل في زيادة التعاون مع مصر إلى أقصى مدى.

مصر
تركيا
اردوغان
وزير الاقتصاد التركي

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
كلامها صحيح الكتاب واضح انه يعلم الأطفال كيفية الشذوذ والفطرة الغير سليمة واصلاً الطفل في العمر هذا يحتاج أنك تدرسه وتعلمه أن هذه الأمور...
ابو مشعل
خروجه من منطقه الجزاء خطأ
4lovex2
سبحان الله العظيم هذه الزوجه جداً وفية وتحب زوجها عكس الإنسانة إلي انا وقعت بحبها (ح) كنت وفيء معها قمة في الوفاء والإخلاص الكامل...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الشرقية
والله يابنت الودعاني بتسبب لكم عاهات فكرية والام نفسية

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