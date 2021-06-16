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المسحل يزور تمبكتي في المستشفى

منذ ساعة
2030
المسحل يزور تمبكتي في المستشفى

طلال الغامدي (صدى):
حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على زيارة لاعب المنتخب الوطني حسان تمبكتي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود للاطمئنان على حالته الصحية.

والتقى المسحل بالكادر الطبي بالمستشفى حيث استمع لشرح حول حالة اللاعب، الذي سيجري المزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة للاطمئنان على صحته.

وكان تمبكتي قد تعرض للإغماء خلال مباراة المنتخب الوطني وأوزباكستان، لحظة تدخل حارس مرمى الأخضر محمد العويس لإبعاد الكرة، واصطدامه برأسه.

وأكد رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد صالح الحارثي، في وقت سابق أن اللاعب تعرض لحالة بلع لسان لكنه حاليا بحالة مستقرة.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم
المسحل
المنتخب الوطني
حسان تمبكتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
كلامها صحيح الكتاب واضح انه يعلم الأطفال كيفية الشذوذ والفطرة الغير سليمة واصلاً الطفل في العمر هذا يحتاج أنك تدرسه وتعلمه أن هذه الأمور...
ابو مشعل
خروجه من منطقه الجزاء خطأ
4lovex2
سبحان الله العظيم هذه الزوجه جداً وفية وتحب زوجها عكس الإنسانة إلي انا وقعت بحبها (ح) كنت وفيء معها قمة في الوفاء والإخلاص الكامل...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الشرقية
والله يابنت الودعاني بتسبب لكم عاهات فكرية والام نفسية

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