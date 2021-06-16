المسحل يزور تمبكتي في المستشفى

طلال الغامدي (صدى):
حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على زيارة لاعب المنتخب الوطني حسان تمبكتي في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود للاطمئنان على حالته الصحية.
والتقى المسحل بالكادر الطبي بالمستشفى حيث استمع لشرح حول حالة اللاعب، الذي سيجري المزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة للاطمئنان على صحته.
وكان تمبكتي قد تعرض للإغماء خلال مباراة المنتخب الوطني وأوزباكستان، لحظة تدخل حارس مرمى الأخضر محمد العويس لإبعاد الكرة، واصطدامه برأسه.
وأكد رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد صالح الحارثي، في وقت سابق أن اللاعب تعرض لحالة بلع لسان لكنه حاليا بحالة مستقرة.
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