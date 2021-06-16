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فتاة تتعرض للتحرش بمطار القاهرة

منذ ساعة
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فتاة تتعرض للتحرش بمطار القاهرة

القاهرة (صدى):
كشفت فتاة مصرية عن تعرضها للتحرش في مطار القاهرة من قبل أحد الموظفين، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في الساعات الماضية.

ونشرت الفتاة مقطع فيديو ظهرت خلاله منهارة، موضحة أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد الموظفين بمطار القاهرة، أثناء وقوفها في طابور أخذ الحقائب لدى عودتها من بيروت.

وأوضحت أن إحدى صديقاتها أبلغتها بوجود شخص يصورها بهاتفه، فطاردته وصديقاتها حتى تم القبض عليه من قبل الأمن.

وأشارت إلى أنه عُثر بهاتفه على عدد كبير من الصور لفتيات أخرى، وليست لها فقط، مضيفة أنه بعد القبض عليه اكتشفوا أنه موظف بالمطار.

وبعد ساعات نشرت الفتاة مقطعا آخر، أوضحت خلاله أنه تم التعامل مع الموظف واتخاذ اللازم بحقه، مقدمة الشكر لمن ساندوها من بينهم عدد من الممثلات اللائي أشدن بموقفها وعدم خوفها من مواجهة المتحرش.

ومن جانبها أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، إيقاف المتهم بالتحرش، وسحب تصريحه الجمركي، لحين انتهاء الشرطة من تحقيقاتها.

مصر
جريمة
التحرش
مطار القاهرة

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6798
منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

4lovex2
كلامها صحيح الكتاب واضح انه يعلم الأطفال كيفية الشذوذ والفطرة الغير سليمة واصلاً الطفل في العمر هذا يحتاج أنك تدرسه وتعلمه أن هذه الأمور...
ابو مشعل
خروجه من منطقه الجزاء خطأ
4lovex2
سبحان الله العظيم هذه الزوجه جداً وفية وتحب زوجها عكس الإنسانة إلي انا وقعت بحبها (ح) كنت وفيء معها قمة في الوفاء والإخلاص الكامل...
4lovex2
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الشرقية
والله يابنت الودعاني بتسبب لكم عاهات فكرية والام نفسية

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