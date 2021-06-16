فتاة تتعرض للتحرش بمطار القاهرة

القاهرة (صدى):
كشفت فتاة مصرية عن تعرضها للتحرش في مطار القاهرة من قبل أحد الموظفين، الأمر الذي أثار غضبًا واسعًا في الساعات الماضية.
ونشرت الفتاة مقطع فيديو ظهرت خلاله منهارة، موضحة أنها تعرضت للتحرش من قبل أحد الموظفين بمطار القاهرة، أثناء وقوفها في طابور أخذ الحقائب لدى عودتها من بيروت.
وأوضحت أن إحدى صديقاتها أبلغتها بوجود شخص يصورها بهاتفه، فطاردته وصديقاتها حتى تم القبض عليه من قبل الأمن.
وأشارت إلى أنه عُثر بهاتفه على عدد كبير من الصور لفتيات أخرى، وليست لها فقط، مضيفة أنه بعد القبض عليه اكتشفوا أنه موظف بالمطار.
وبعد ساعات نشرت الفتاة مقطعا آخر، أوضحت خلاله أنه تم التعامل مع الموظف واتخاذ اللازم بحقه، مقدمة الشكر لمن ساندوها من بينهم عدد من الممثلات اللائي أشدن بموقفها وعدم خوفها من مواجهة المتحرش.
ومن جانبها أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، إيقاف المتهم بالتحرش، وسحب تصريحه الجمركي، لحين انتهاء الشرطة من تحقيقاتها.