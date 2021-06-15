فيديو.. العويس بعد التأهل: "شايل هم حسان تمبكتي"

ماجد محمد (صدى):
أعرب محمد العويس حارس مرمى المنتخب الوطني، عن قلقه على زميله اللاعب حسان تمبكتي، والذي فقد وعيه خلال لقاء أوزباكستان، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ورغم تأهل المنتخب الوطني إلى التصفيات النهائية، بدا العويس حزينا لحالة زميلة قائلا في أول تصريح له عقب الفوز: "والله شايل هم حسان تمبكتي الله يقومه بالسلامة".
وكان العويس قد تدخل لإبعاد الكرة، وأثناء ذلك اصطدم برأس تمبكتي، ليسقط مغشيًا عليه، وعلى الفور تدخل أطباء المنتخبين الأخضر والأوزبكي معًا، لإنقاذ اللاعب .
وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم صالح الحارثي، عن تطورات الحالة الصحية لتمبكتي والتي أوضح فيها أن اللاعب تعرض لحالة بلع لسان وفقد وعيه لثوان معدودة ثم استعاده، مؤكدًا أنه بحالة مستقرة وسيخضع لمزيد من الفحوصات للاطمئنان.