رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تمبكتي تعرض لحالة بلع اللسان وحالته مستقرة‎

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم صالح الحارثي، عن تطورات الحالة الصحية لحسان تمبكتي والذي تعرض لإصابة قوية، خلال لقاء أوزباكستان.
وقال صالح الحارثي، إن حسان تمبكتي تعرض لحالة بلع اللسان وفقد الوعي للحظات، ولكن تمت إفاقته، وحالته مستقرة الآن وسيتم وضعه تحت المراقبة الصحية.
وأضاف: "الآن اللاعب يجري أشعة مقطعية، وحالته مستقرة في المستشفى، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات له للاطمئنان على صحته".
يذكر أن محمد العويس حارس مرمى المنتخب الوطني قد تدخل لإبعاد الكرة من حدود منطقة جزاء الفريق، وأثناء إبعاد الكرة اصطدم برأس تمبكتي، ليسقط مغشيًا عليه.