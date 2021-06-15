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رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تمبكتي تعرض لحالة بلع اللسان وحالته مستقرة‎

منذ ساعة
1956
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: تمبكتي تعرض لحالة بلع اللسان وحالته مستقرة‎

طلال الغامدي (صدى):
كشف رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم صالح الحارثي، عن تطورات الحالة الصحية لحسان تمبكتي والذي تعرض لإصابة قوية، خلال لقاء أوزباكستان.

وقال صالح الحارثي، إن حسان تمبكتي تعرض لحالة بلع اللسان وفقد الوعي للحظات، ولكن تمت إفاقته، وحالته مستقرة الآن وسيتم وضعه تحت المراقبة الصحية.

وأضاف: "الآن اللاعب يجري أشعة مقطعية، وحالته مستقرة في المستشفى، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات له للاطمئنان على صحته".

يذكر أن محمد العويس حارس مرمى المنتخب الوطني قد تدخل لإبعاد الكرة من حدود منطقة جزاء الفريق، وأثناء إبعاد الكرة اصطدم برأس تمبكتي، ليسقط مغشيًا عليه.

شاهد.. العويس يصطدم برأس زميله أثناء إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء 

المملكة
الاتحاد السعودي لكرة القدم
المنتخب الوطني
حسان تمبكتي

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها به
بلبل البحر
قاتل الله الخوارج أينما كانوا
بلبل البحر
خارج منطقة الجزاء لا يحق له مسك الكورة ولم يبعدها ولكن ضرب زميله وعرض حياته للخطر
أبو عبدالله الحربي
الفصول تكشفت بالتعامل الإخواني المبيت منهم من انكشف ومنهم مكشوف العقل.. الفوضى لدولة الفوضى وهل يوعقل السعودية تكون بها فوضى الحزم اتى لشعب أمن...
ابو وليد
كلهم كذا ويا ليت يتربحون هلى بصيره وهدى الا كذب ودجل وخزعبلات ما انزل الله بها من سلطان

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