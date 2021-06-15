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المسحل بعد تأهل الأخضر: خطوة تمت بنجاح وتبقى الأهم

منذ ساعة
1675
المسحل بعد تأهل الأخضر: خطوة تمت بنجاح وتبقى الأهم

نواف السالم (صدى):
أعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل الأخضر إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والوصول لكأس آسيا 2023.

وقال المسحل: "اللهم لك الحمد، صدارة ووصول للتصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال القادم، التهاني للوطن، وللجهازين الفني والإداري واللاعبين، ولجماهير الأخضر كافة" ،مختتما بقوله: "خطوة تمت بنجاح وتبقى الأهم".

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا كبيرا على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم
الاخضر
كأس العالم 2022
المسحل
لكأس آسيا 2023

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها به
بلبل البحر
قاتل الله الخوارج أينما كانوا
بلبل البحر
خارج منطقة الجزاء لا يحق له مسك الكورة ولم يبعدها ولكن ضرب زميله وعرض حياته للخطر
أبو عبدالله الحربي
الفصول تكشفت بالتعامل الإخواني المبيت منهم من انكشف ومنهم مكشوف العقل.. الفوضى لدولة الفوضى وهل يوعقل السعودية تكون بها فوضى الحزم اتى لشعب أمن...
ابو وليد
كلهم كذا ويا ليت يتربحون هلى بصيره وهدى الا كذب ودجل وخزعبلات ما انزل الله بها من سلطان

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