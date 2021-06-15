المسحل بعد تأهل الأخضر: خطوة تمت بنجاح وتبقى الأهم

نواف السالم (صدى):
أعرب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن سعادته بتأهل الأخضر إلى التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والوصول لكأس آسيا 2023.
وقال المسحل: "اللهم لك الحمد، صدارة ووصول للتصفيات النهائية المؤهلة إلى المونديال القادم، التهاني للوطن، وللجهازين الفني والإداري واللاعبين، ولجماهير الأخضر كافة" ،مختتما بقوله: "خطوة تمت بنجاح وتبقى الأهم".
وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزا كبيرا على نظيره أوزبكستان، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة للمجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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