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بلاغ يتهم الداعية المصري محمد حسين يعقوب بالتربح من الدعوة

منذ ساعة
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بلاغ يتهم الداعية المصري محمد حسين يعقوب بالتربح من الدعوة

القاهرة (صدى):
اتهم المحامي المصري هاني سامح، الداعية محمد حسين يعقوب، بالتربح من الدعوة، مقدما ضده بلاغ رسمي.

وجاء البلاغ بناء على ما ورد بشهادة يعقوب، في قضية خلية "داعش إمبابة" من إقراره بممارسته للخطابة والدعوة على المنابر وشاشات التلفزيون وغيرها من الوسائل رغم كونه حاصلًا على دبلوم المعلمين في سبعينيات القرن الماضي لا غير.

وذكر البلاغ أن الداعية: " قام بتقسيم المجتمع إلى فئات تقاسمها مع دعاة إرهاب آخرين هم أبو إسحاق الحويني، ومحمد حسان".

وأشار إلى أن يعقوب تربح من ممارسة الدعوة، وبيع الخطب، وإعلانات الفضائيات، وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوعًا رسميًا من الخطابة.

وطالب المحامي بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة دون ترخيص كما هو ثابت بشهادته في قضية "داعش إمبابة"، ولإضلاله الشباب -على حد قوله-.

مصر
الدعوة
التربح
محمد حسين يعقوب

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2283
منذ 6 دقائق
كلهم كذا ويا ليت يتربحون هلى بصيره وهدى الا كذب ودجل وخزعبلات ما انزل الله بها من سلطان

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاها به
بلبل البحر
قاتل الله الخوارج أينما كانوا
بلبل البحر
خارج منطقة الجزاء لا يحق له مسك الكورة ولم يبعدها ولكن ضرب زميله وعرض حياته للخطر
أبو عبدالله الحربي
الفصول تكشفت بالتعامل الإخواني المبيت منهم من انكشف ومنهم مكشوف العقل.. الفوضى لدولة الفوضى وهل يوعقل السعودية تكون بها فوضى الحزم اتى لشعب أمن...
ابو وليد
كلهم كذا ويا ليت يتربحون هلى بصيره وهدى الا كذب ودجل وخزعبلات ما انزل الله بها من سلطان

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