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وزير المالية: دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي

منذ 20 دقيقة
1621
وزير المالية: دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي

الرياض (صدى):
رفع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح وزير المالية، أن قرار الدمج يأتي امتداداً لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية المستمرة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأكيداً على اهتمام القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي كونه أحد المرتكزات التي لها دور هام في حياة الفرد والأسرة والمجتمع باعتباره نظاماً تكافلياً يعزز الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الدمج عملية إدارية تنظيمية تعمل على توحيد مظلة الحماية التأمينية لموظفي القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة في تقديم المنافع الاجتماعية، ويسهم في إزالة التداخل في الاختصاصات المتشابهة، ويحقق الاستفادة من الموارد بشكلها الأمثل ويزيد من الكفاءة التشغيلية والمالية ويرتقي بالخدمات المقدمة للعملاء.

وبخصوص تأثير الدمج على الجانب الاستثماري والمركز المالي للصندوق التقاعدي، أوضح الجدعان أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز المالي للصندوق التقاعدي عبر تعظيم العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية لتعزيز القدرة في الأداء الاستثماري والتوزيع الإستراتيجي.

التقاعد
وزير المالية
التأمينات الاجتماعية
الملك سلمان

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أرحب يبو محمد أرحب الله يسلمك اخ وعزيز وغالي أرحب ياعميد الصحيفه يشهد الله لكم وحشه جميع وبإذن الله بكون متواجد معكم في الأيام...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله . اللهم نسألك الامن والاستقرار في هاذه البلاد
ابو ناصر
بصراحه انا اتفق معهم بي هذا التبادل مافي مشكلة خذ الخيبري وا البركان وا اسامه الخلف وا عطنا غريب وا العويس وا آل فتيال...
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منه ومن أشكاله حكم قليل في حقه وحش على هيئة إنسان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم إنا نسألك العفو والعافيه ، والستر لنا ولذرياتنا في الدنيا والآخره .. اللهم...

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