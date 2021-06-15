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التأمينات الاجتماعية والتقاعد: الدمج لن يؤثر على صرف المستحقات والمعاشات

منذ 30 دقيقة
1727
التأمينات الاجتماعية والتقاعد: الدمج لن يؤثر على صرف المستحقات والمعاشات

الرياض (صدى):
أعربت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، عن شكرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله لصدور قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسستان أن عملية الدمج هي عملية إدارية تنظيمية لتوحيد مظلة الحماية التأمينية للقطاعين العام والخاص، وتلبية طموحات العملاء وتحقيق تطلعاتهم في توفير أعلى مستويات الخدمة والكفاءة، وبما يدعم تنسيق الجهود وتوحيد الإجراءات.

وأكدت المؤسستان أن عملية الدمج ليس لها أي تأثير على آلية ومواعيد صرف المستحقات التأمينية لعملاء التأمينات، أو المعاشات التقاعدية لعملاء التقاعد أو توريد الاشتراكات، ولا على سير العمليات أو المعاملات، إذ سيستمر تقديم الخدمات عبر قنوات الخدمة المعهودة وبذات الإجراءات المتبعة سابقاً.

وأوضحتا أن قرار الدمج يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، لاسيما أن المؤسستين تعملان على تحقيق التغطية التأمينية وتوفير المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

خادم الحرمين
التقاعد
التأمينات الاجتماعية
الملك سلمان
المعاشات

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أرحب يبو محمد أرحب الله يسلمك اخ وعزيز وغالي أرحب ياعميد الصحيفه يشهد الله لكم وحشه جميع وبإذن الله بكون متواجد معكم في الأيام...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله . اللهم نسألك الامن والاستقرار في هاذه البلاد
ابو ناصر
بصراحه انا اتفق معهم بي هذا التبادل مافي مشكلة خذ الخيبري وا البركان وا اسامه الخلف وا عطنا غريب وا العويس وا آل فتيال...
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منه ومن أشكاله حكم قليل في حقه وحش على هيئة إنسان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم إنا نسألك العفو والعافيه ، والستر لنا ولذرياتنا في الدنيا والآخره .. اللهم...

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