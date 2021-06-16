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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينفذ مقها حورايا

منذ 15 ساعة
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مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينفذ مقها حورايا

فاطمة الرويلي (صدى):
بحضور محافظ طريف بدر بن فارس الصقر نفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مقهاً حوارياً يوم الاثنين ١٤/ ٦ بعنوان كيف يساهم افراد المجتمع ومؤسساته في نشر ثقافة الحوار.

وذلك بمشاركة مجموعة من الضيوف وذلك بقاعة التعليم والتدريب المستمر بمستشفى طريف.

واوضح مشرف المركز بمنطقة الحدود الشمالية خالد الفريجي بأن المقهى قد ناقش عدة محاور من اهمها :

1- ثقافة وقيم شباب مجتمعنا

2-التفاعل الاجتماعي وصناعة التأثير (الرسائل المرسلة والوسائل)

3- المرونة الفكرية وفن الإقناع والتعايش مع كل عناصر المجتمع

4- حرص المؤسسات والمنظمات على الدعم ( فكري - تسهيلات - مالي)

5- نقل تجارب ( أفراد) كان حرصهم سبب نجاح مؤسساتهم.

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أحدث التعليقات

ياسر
قسم بالله حارس مرجوج ومربوش حرام يلعب في المنتخب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
مقرود يا مقرود
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
ههههههههههههههههههه

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