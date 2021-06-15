نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الزراعة" تواصل الحملات التفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك

منذ 9 ساعات
1269
"الزراعة" تواصل الحملات التفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك

عطاالله العمراني (صدى):
يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم الثلاثاء الموافق 1442/11/05هـ، حملاته التفتيشية على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية والصيدليات البيطرية بهدف التأكد من تطبيقها للاشتراطات الوقائية، ووسائل السلامة الصحيحة، وأن هذه المنشآت مسجلة لدى الوزارة ، وتأتي هذه الحملة استكمالاً للحملات الرقابية التي يقوم فيها فرع الوزارة بالمنطقة للتأكد من سلامة المبيدات والأسمدة والأدوية البيطرية، ومدى التزام تلك المحلات بالاشتراطات المطلوبة لبيع وتخزين وتداول تلك المواد.

 

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه الجولات والحملات التي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تستهدف الحرص على جودة وأمان المنتجات الزراعية البيطرية، والتأكد من استيفاء تلك المحلات لشروط السلامة ، وعدم وجود مبيدات أو أدوية منتهية الصلاحية، وتخزينها بشكل سليم وآمن تفاديًا لأي تجاوزات.

 

 وأكد المهندس الرويلي استمرار الحملات والجولات الرقابية على جميع المحلات والأنشطة ومراكز البيع والتوزيع لتطبيق الأنظمة بحق كل من تثبت مخالفته، مبينًا أن الفرع لن يتهاون في رصد أي مخالفة والرفع بها إلى الوزارة لإقرار العقوبات المنصوصة وفقًا للأنظمة واللوائح.

 

ونوه المهندس "الرويلي" بأهمية المتابعة والتوجيهات المستمرة لأمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، والدعم اللامحدود من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي نائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي، وتوجيههم بتكثيف الجولات الرقابية على جميع تلك الأنشطة ذات العلاقة بالإنتاج الزراعي والحيواني؛ حفاظاً على الثروة النباتية والحيوانية في المنطقة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عالمي
وا آل فتيال --- الله يرحم شيبانك تعلم الا ملاء
سارة
سبحان الله من طلع هاالعوده وانا ابغضه وهو ومن على شاكلته.
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أرحب يبو محمد أرحب الله يسلمك اخ وعزيز وغالي أرحب ياعميد الصحيفه يشهد الله لكم وحشه جميع وبإذن الله بكون متواجد معكم في الأيام...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله . اللهم نسألك الامن والاستقرار في هاذه البلاد
ابو ناصر
بصراحه انا اتفق معهم بي هذا التبادل مافي مشكلة خذ الخيبري وا البركان وا اسامه الخلف وا عطنا غريب وا العويس وا آل فتيال...

أخر الأخبار

بلاغ يتهم الداعية المصري محمد حسين يعقوب بالتربح من الدعوة
بلاغ يتهم الداعية المصري محمد حسين يعقوب بالتربح من الدعوة
منذ 5 دقائق 1096
عبده عطيف : المنتخب في طريقه للتأهل إلى كأس العالم 2022
عبده عطيف : المنتخب في طريقه للتأهل إلى كأس العالم 2022
منذ 11 دقيقة 182
ماجد التويجري : في " مرسول بارك " كل شيء يدعو للفرحة
ماجد التويجري : في " مرسول بارك " كل شيء يدعو للفرحة
منذ 13 دقيقة 163
حاتم خيمي : بصمة رينارد حاضرة في آداء الأخضر
حاتم خيمي : بصمة رينارد حاضرة في آداء الأخضر
منذ 14 دقيقة 171
قائد عسكري يقتحم جامعة بالسلاح لعدم قبول أحد أقربائه بكلية الطب
قائد عسكري يقتحم جامعة بالسلاح لعدم قبول أحد أقربائه بكلية الطب
منذ 33 دقيقة 675
وزير المالية: دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي
وزير المالية: دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية يعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي
منذ 42 دقيقة 1860
التأمينات الاجتماعية والتقاعد: الدمج لن يؤثر على صرف المستحقات والمعاشات
التأمينات الاجتماعية والتقاعد: الدمج لن يؤثر على صرف المستحقات والمعاشات
منذ 51 دقيقة 1924
بالفيديو.. قصة "وحمة" ألغت زواج عروسين ومواطنة اكتشفت إدمان زوجها بعد زفافهما
بالفيديو.. قصة "وحمة" ألغت زواج عروسين ومواطنة اكتشفت إدمان زوجها بعد زفافهما
منذ 54 دقيقة 1801
"آل الشيخ": تحديث أدوات تقويم أداء مديري المدارس والمعلمين وربطها بنتائج الطلاب
"آل الشيخ": تحديث أدوات تقويم أداء مديري المدارس والمعلمين وربطها بنتائج الطلاب
منذ ساعة 1899
صالح الحمادي : الكلاسيكو السعودي هو بين فريقي الهلال والاتحاد فقط
صالح الحمادي : الكلاسيكو السعودي هو بين فريقي الهلال والاتحاد فقط
منذ ساعة 417