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شاهد.. العويس يصطدم برأس زميله أثناء إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء 

منذ 54 دقيقة
2315
شاهد.. العويس يصطدم برأس زميله أثناء إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء 

طلال الغامدي (صدى):
أثار محمد العويس، حارس مرمى الأخضر الرعب في الوسط الرياضي، بعد أن تدخل لإبعاد الكرة من حدود منطقة الجزاء خلال مباراة الأخضر وأوزباكستان، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

واصطدم العويس، برأس زميله في المنتخب حسان تمبكتي، مدافع نادي الشباب خلال إبعاد الكرة، كما تدخل أطباء المنتخبين الأخضر والأوزبكي "معًا"، لإنقاذ تمبكتي، والاطمئنان على صحته.

من جهة أخرى، أكد الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني بأن اللاعب " حسان تمبكتي " في وضع صحي مستقر، وسيجرى له مزيدًا من الفحوصات للاطمئنان على صحته.

 

كأس العالم
محمد العويس
الأخضر
المونديال
حسان تمبكتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أرحب يبو محمد أرحب الله يسلمك اخ وعزيز وغالي أرحب ياعميد الصحيفه يشهد الله لكم وحشه جميع وبإذن الله بكون متواجد معكم في الأيام...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله . اللهم نسألك الامن والاستقرار في هاذه البلاد
ابو ناصر
بصراحه انا اتفق معهم بي هذا التبادل مافي مشكلة خذ الخيبري وا البركان وا اسامه الخلف وا عطنا غريب وا العويس وا آل فتيال...
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منه ومن أشكاله حكم قليل في حقه وحش على هيئة إنسان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم إنا نسألك العفو والعافيه ، والستر لنا ولذرياتنا في الدنيا والآخره .. اللهم...

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