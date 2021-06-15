شاهد.. العويس يصطدم برأس زميله أثناء إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء 

طلال الغامدي (صدى):
أثار محمد العويس، حارس مرمى الأخضر الرعب في الوسط الرياضي، بعد أن تدخل لإبعاد الكرة من حدود منطقة الجزاء خلال مباراة الأخضر وأوزباكستان، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك، في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
واصطدم العويس، برأس زميله في المنتخب حسان تمبكتي، مدافع نادي الشباب خلال إبعاد الكرة، كما تدخل أطباء المنتخبين الأخضر والأوزبكي "معًا"، لإنقاذ تمبكتي، والاطمئنان على صحته.
من جهة أخرى، أكد الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني بأن اللاعب " حسان تمبكتي " في وضع صحي مستقر، وسيجرى له مزيدًا من الفحوصات للاطمئنان على صحته.