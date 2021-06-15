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بالفيديو .. أبرز شروط الحصول على تراخيص مزاولة التعليم الإلكتروني

منذ ساعة
1721
بالفيديو .. أبرز شروط الحصول على تراخيص مزاولة التعليم الإلكتروني

الرياض (صدى):
أكد محمد الشويعر، نائب مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل، أنه وضع معايير فنية للتأكد من جاهزية الجهات التي ستقدم برامج التعليم الإلكتروني، وأخرى خاصة بكل برنامج تدريبي أو تعليمي.

وأضاف أن من بين المعايير وشروط الحصول على الرخصة أن تتولى هذه الجهات توفير برامج لتدريب متدربيها أو معلميها أو أعضاء هيئة التدريس فيها على كيفية تقديم المواد عبر نمط التعليم الإلكتروني، وكذك كيفية استخدام التقنية المستخدمة في تقديم هذه المواد، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأكد أنه سيكون هناك زيارات عن بعد للتأكد من وجود تدريب لمقدمى برامج التعليم الإلكتروني، فضلا عن أن الجهات المقدمة لهذه البرامج مستعدة فعلا لتطبيق كافة المعايير من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لها.

التعليم
التعليم الإلكتروني
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعمليات والتشغيل
تراخيص مزاولة التعليم الإلكتروني

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أرحب يبو محمد أرحب الله يسلمك اخ وعزيز وغالي أرحب ياعميد الصحيفه يشهد الله لكم وحشه جميع وبإذن الله بكون متواجد معكم في الأيام...
شمس الحقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله . اللهم نسألك الامن والاستقرار في هاذه البلاد
ابو ناصر
بصراحه انا اتفق معهم بي هذا التبادل مافي مشكلة خذ الخيبري وا البركان وا اسامه الخلف وا عطنا غريب وا العويس وا آل فتيال...
¥ ولد نجد ¥
اعوذ بالله منه ومن أشكاله حكم قليل في حقه وحش على هيئة إنسان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم إنا نسألك العفو والعافيه ، والستر لنا ولذرياتنا في الدنيا والآخره .. اللهم...

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